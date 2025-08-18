Ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν και οι… σωματοφύλακες του Ζελένσκι, η κουρασμένη κυβέρνηση και τα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο  

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν που λένε…

Μην περιμένετε να ακούσετε και «καλό χειμώνα» – όπως κάποιοι συνηθίζουν μετά το Δεκαπενταύγουστο.

Όλοι την ξορκίζουμε πλέον αυτή την ευχή. Και ως άκαιρη, αλλά και ως… παραίτηση από τα ωραία του υπόλοιπου Αυγούστου, αλλά και του φθινοπώρου. Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τα κρύα χειμωνιάτικα βράδια.

Απεναντίας, δεν έχουμε χρόνο για τις πολιτικές εξελίξεις.

Αυτές τρέχουν χειμώνα καλοκαίρι.

Ο μακαρίτης ο Ουμπέρτο Έκο τα έλεγε, αλλά δεν δικαιώθηκε. Ειδήσεις έχουμε και τον Αύγουστο.

Για παράδειγμα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Ο Τραμπ θα δεχθεί σήμερα τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για να του πει ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με μεγάλες υποχωρήσεις (και εδαφικές) της Ουκρανίας.

Με τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει ο Τραμπ τον Βολοντιμίρ όπως του είχε συμπεριφερθεί προ μηνών – μόνο χειροδικία δεν έκανε σε βάρος του – θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον επιφανείς (τρόπος του λέγειν θα μου πείτε, αλλά ας είμαστε επιεικείς) Ευρωπαίοι ηγέτες.

Δεν ξέρω τι θα βγει από τη συνάντηση, αλλά και μόνο η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Πούτιν το Σάββατο στην Αλάσκα, μόνο αισιοδοξία δεν εμπνέει στους Ευρωπαίους – πάλι πίσω από τις ΗΠΑ τρέχει η Ευρώπη.

Κριτική στον Νετανιάχου από Ισραηλινούς

Χθες Κυριακή είχαμε και εξελίξεις στο Ισραήλ.

Μεγάλες διαδηλώσεις, απεργίες και γενικά μία σοβαρή αντίδραση εκδηλώνεται στην επιμονή του Νετανιάχου να «εκκαθαρίσει» τη Γάζα συνεχίζοντας τις εγκληματικές κινήσεις του.

Φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται αυτό που είπε και στην Καθημερινή χθες ο πρώην διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας και αντικατασκοπείας (Σιν Μπετ), Αμι Αγιαλόν. Ότι δηλαδή στρατιωτικά έχει πλήρως εξουδετερωθεί η Χαμάς και δεν αποτελεί πια στρατηγική απειλή για το Ισραήλ, παρά την αντίθεση άποψη που έχει ο Νετανιάχου.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς καταστράφηκε λέει ο Αγιαλόν και εξηγεί γιατί πάνω από 550 πρώην αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων ζήτησαν με επιστολή τους την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αγιαλόν λέει ότι ο Νετανιάχου έχει πλήρως παραδοθεί στους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, ότι θυσιάζει του ομήρους για την πολιτική του επιβίωση και εκφράζει τους φόβους του για τις οδυνηρές συνέπειες που θα το Ισραήλ στο μέλλον με αυτά που κάνει τώρα (και θέλει να τα συνεχίσει) στη Γάζα.

Επισημαίνω τα λεγόμενα του Αγιαλόν για πολλούς προφανείς λόγους. Αλλά ειδικά και για έναν που αφορά στα εσωτερικά μας ως χώρα: Το πολύ το κυρ ελέησον (στον Νετανιάχου) που κάνουν κάποιοι είναι το χειρότερο που μπορούν να κάνουν.

Το έχουν καταλάβει πολλοί ακόμα και μέσα στο Ισραήλ. Ας μην μείνουμε εμείς οι τελευταίοι που θα το μάθουμε.

Η κουρασμένη κυβέρνηση

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή εκείνο που παρατηρώ είναι ότι η κυβέρνηση είναι πιο κουρασμένη από ποτέ.

Σε αντίθεση με όσους γυρίζουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές – αναζωογονημένοι και φρέσκοι – η κυβέρνηση δείχνει ξέπνοη, χωρίς ιδέες ή νέα πράγματα και κυρίως δίχως καινούργια πρόσωπα. Κυρίως δίχως καινούργιο πρόσωπο, που είναι απαραίτητο μετά από μία εξοντωτική σεζόν, όπως ήταν η περσινή.

Στο ίδιο έργο θεατές οι πολίτες, στα ίδια αδιέξοδα βυθισμένη η κυβέρνηση, να περιμένει το… σωσίβιο της ΔΕΘ.

Αλλαγή εκλογικού νόμου

Άρχισε τα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο η κυβέρνηση.

Καταλαβαίνω, τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε… να στρώσουν, οι κρίσεις δεν υποχωρούν (πχ. διαφθορά), τα προβλήματα είναι πεισματικά αμετακίνητα (πχ. κρατική ανικανότητα για τις πυρκαγιές), τα πακέτα των παροχών δεν είναι ατέλειωτα, οπότε επιστρατεύονται και τέτοιες ιδέες.

Ο Μητσοτάκης για να είμαστε ακριβείς είχε δεχθεί εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου και στην πρώτη θητεία. Δεν υποχώρησε, καθώς τον γοήτευε η «θεσμική συνέπεια». Αλλά τότε είχε αυτή την πολυτέλεια λόγω της μικρής φθοράς που αντιμετώπιζε. Τώρα που η φθορά είναι μεγάλη, δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραία η πρόκληση της θεσμικής συμπεριφοράς…

Πάντως το πιο σοβαρό από τις αλλαγές που εισηγούνται στον πρωθυπουργό συνεργάτες και φίλοι είναι η αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή. Από 3% να το πάει 5% δηλαδή.

Αυτό δεν παίρνω όρκο ότι δεν θα το εξετάσει.

Όσο για την ιδέα να παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους μόνο εάν έχει μία διαφορά 8-10 μονάδων από το δεύτερο, μου ακούγεται κάπως «ποδοσφαιρικό». Και αρκετά μπακαλίστικο για να το δει με καλό μάτι ο Μητσοτάκης.

