Τα… δίνει όλα ο Τραμπ: Τι διαφορά σου κάνει ένας πρόεδρος!

Σε πραγματική… καταιγίδα αναρτήσεων στο Truth Social επιδόθηκε τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κυριολεκτικά… ευλογόντας τα γένια του, ενόψει των συναντήσεών του με τον Ουκρανό ομόλογό του και αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών.

Η αρχή έγινε με ανάρτηση που έλεγε ότι «η αυριανή μέρα στον Λευκό Οίκο θα είναι μεγάλη. Ποτέ τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες μαζεμένοι. Είναι τιμή μου να τους υποδεχθώ».

Και συνέχισε με επίθεση στα ΜΜΕ: «Τα fake news θα πουν ότι είναι ήττα για τον πρόεδρο Τραμπ, να υποδεχθεί τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες στον όμορφο Λευκό Οίκο μας. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλη τιμή για την Αμερική».

Και στη συνέχεια… πήρε φόρα: «Πριν από ένα χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια σχεδόν ΝΕΚΡΗ ΧΩΡΑ. Τώρα είμαστε η KAYTH χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο, το φθόνο όλων. Τι διαφορά μπορεί να κάνει ένας Πρόεδρος!».

Και, αυτοσυγχαίρεται και για… αισθητικές παρεμβάσεις: «Οι υπέροχες αμερικανικές σημαίες που έβαλα μπροστά από τις δύο εισόδους του Λευκού Οίκου δεν είναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ; Ουάου, τι διαφορά!».

Μετά από αυτά, τι σχόλιο να κάνει η στήλη…

