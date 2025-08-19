Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Μετά τη συνάντησή του με τους εποχιακούς πυροσβέστες, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρο Λουλουδή, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, κ. Γιώργο Παππά, και μέλη του Δ.Σ.

Ο κ. Κασσελάκης παρουσίασε μια δέσμη μέτρων που έχουν επεξεργαστεί οι τομείς του Κινήματος Δημοκρατίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της στήριξης των επαγγελματιών. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να ακούσει τις ίδιες τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών φορέων.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί το γνωστό μοτίβο της κυβέρνησης: υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και στη συνέχεια πλήρης εγκατάλειψη. «Η φωνή σας θα φτάνει μέσα στη Βουλή. Θα πιέζουμε διαρκώς για λύσεις, δεν θα σας αφήσουμε μόνους απέναντι σε μια Πολιτεία που θυμάται τους φορείς μόνο προεκλογικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ενημέρωσαν τον κ. Κασσελάκη και τους συνεργάτες του για τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες πυρκαγιές στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης και άμεσης αποκατάστασης.

Στη συνάντηση, ο Στέφανος Κασσελάκης συνοδευόταν από τις αντιπροέδρους του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση.

