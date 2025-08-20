Εκτός ορίων ο Τραμπ: Απαιτεί από το Smithsonian να μη λέει «πόσο κακή ήταν η σκλαβιά»

Σε μια απίστευτη επίδειξη αυταρχισμού, αλλά και ιστορικού ρεβιζιονισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος προβαίνει σε επαναξιολόγηση των μουσείων Smithsonian και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αυτά απεικονίζουν τα σκοτεινά κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας, ιδίως, δε την περίοδο της δουλείας.

«Το Smithsonian είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου το μόνο που συζητείται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανεπιτυχής ήταν η καταπιεσμένη τάξη – Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για τη λαμπρότητα, τίποτα για το μέλλον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό και έχω δώσει εντολή στους δικηγόρους μου να εξετάσουν τα μουσεία και να ξεκινήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία που έχει γίνει με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αυτή η χώρα δεν μπορεί να είναι WOKE, γιατί το WOKE ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟ. Έχουμε την “ΠΙΟ ΚΑΥΤΗ” χώρα στον κόσμο και θέλουμε οι άνθρωποι να μιλάνε γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων των μουσείων μας».

Ήδη, από την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο Λευκός Οίκος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια ευρεία αναθεώρηση των εκθέσεων και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Smithsonian ενόψει της 250ης επετείου της Αμερικής το επόμενο έτος. Σε επιστολή που έστειλε στον Λόνι Μπαντς, γραμματέα του Ιδρύματος Smithsonian, ο Λευκός Οίκος έγραψε ότι θέλει να διασφαλίσει ότι τα μουσεία «αντικατοπτρίζουν την ενότητα, την πρόοδο και τις διαχρονικές αξίες που καθορίζουν την αμερικανική ιστορία». Βέβαια, όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού το 2017, είχε διαφορετική άποψη σχετικά με τη συζήτηση για τη δουλεία στο μουσείο.

Στην ομιλία του εκείνη την ημέρα, εξήρε τον Μπαντς, τον σημερινό γραμματέα του Smithsonian, ο οποίος τότε ήταν ιδρυτικός διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το μουσείο «απίστευτο», «φτιαγμένο με αγάπη» και «πραγματικά σπουδαίο μουσείο». Εξήρε τις προσωπικότητες του κινήματος κατά της δουλείας Sojourner Truth, Harriet Tubman και Frederick Douglass. Αφηγήθηκε ακόμη και μια ιστορία που είχε ακούσει για έναν δραπέτη σκλάβο. Χαρακτήρισε την ξενάγηση στο μουσείο «μια σημαντική υπενθύμιση του γιατί πρέπει να καταπολεμούμε την μισαλλοδοξία και το μίσος σε όλες τις άσχημες μορφές τους».

Η αξιολόγηση του Λευκού Οίκου λέγεται ότι επικεντρώνεται σε οκτώ μουσεία, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικών Ινδιάνων, το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Smithsonian, το Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος, την Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο και Κήπο Γλυπτικής Χίρσχορν. Ο Τραμπ υπέγραψε τον Μάρτιο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργαμ να «απομακρύνουν την ακατάλληλη ιδεολογία» από όλους τους χώρους του Smithsonian.

Το Ινστιτούτο Smithsonian ή απλά Smithsonian, είναι ένα συγκρότημα μουσείων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων, που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών «για την αύξηση και τη διάδοση της γνώσης». Ιδρύθηκε στις 10 Αυγούστου 1846, λειτουργεί ως καταπιστευματικό όργανο και δεν αποτελεί επίσημα μέρος κανενός από τους τρεις κλάδους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το ίδρυμα πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή και δωρητή του, τον Βρετανό επιστήμονα James Smithson. Αρχικά οργανώθηκε ως Εθνικό Μουσείο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το όνομα αυτό έπαψε να υπάρχει διοικητικά το 1967.

