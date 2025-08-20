Η αλαζονεία του Μαξίμου, ο Α-κατάλληλος Γεραπετρίτης, η αυλή των κολάκων το στοίχημα του Τσίπρα και η απογοήτευση με Χαρίτση   

Καλημέρα σας

Από την ερχόμενη Δευτέρα θα φουλάρει – ο λόγος το λέει δηλαδή – τις μηχανές η κυβέρνηση.

Ότι το σύστημα βρίσκεται στη φθορά της δεύτερης τετραετίας, είναι πασιφανές.

Μόλις προχθές μου έλεγε κορυφαίος υπουργός – που κάτι ξέρει από τις επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ – ότι θα είναι η καλύτερη Διεθνής Έκθεση των τελευταίων 10 χρόνων από πλευράς παροχών.

Αρκεί αυτό να γυρίσει το κλίμα; Όπως λέγαμε και χθες, από μόνο του δεν αρκεί.

Αλαζονικά…

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα από πλευράς κυβέρνησης είναι η αλαζονεία που εκπέμπει το Μαξίμου.

Αν εξαιρέσει κανείς τον Παύλο Μαρινάκη – ο οποίος ως εκπρόσωπος κουβαλάει τα εύκολα και τα δύσκολα, – όλοι οι άλλοι άστα να πάνε, έχουν μείνει στα excel στη συνωμοσία και στα καρφώματα.

Αυτό μπορεί να αλλάξει; Μπορεί να αλλάξει μόνο αν γίνουν αλλαγές σε πρόσωπα, που ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται διατεθειμένος να το πράξει.

Δεν είναι δα και στα ατού του, οι επιλογές προσώπων, το έχουμε διαπιστώσει πολλάκις αυτό.

Τι δεν βλέπει ο Κυριάκος για τον Γεραπετρίτη

Μιας και μιλάμε για αλλαγές, και ποιος δεν βλέπει ότι ο κατά τ’ άλλα μειλίχιος, ευγενής και ίσως καλός νομικός Γιώργος Γεραπετρίτης δεν είναι ο κατάλληλος υπουργός Εξωτερικών για αυτή την περίοδο;

Το βλέπει η μισή κυβέρνηση, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – και βάλε – αλλά και οι ασχολούμενοι με τα εθνικά θέματα. Μόνο ο Μητσοτάκης δεν το ‘χει δει ακόμα.

Ενώ οι περισσότεροι βάζουν το Α μπροστά απ’ το «κατάλληλος», ο Μητσοτάκης το… διαγράφει. Ή κάνει πως δεν το βλέπει.

Κάπως σαν τον Γούντι Άλεν στην ταινία «Παίζοντας στα τυφλά», όπου έπαθε υστερική τύφλωση και σκηνοθετούσε (ο ρόλος του δηλαδή) χωρίς να… βλέπει!

Οι «κομμένοι» και οι «γλείφτες» του Τσίπρα

Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τι θα αποκαλύψει στο βιβλίο του.

Αυτά λίγο-πολύ έχουν ειπωθεί, έχουν πιστωθεί ή χρεωθεί πολιτικά. Δεν είναι δα και το μεγάλο του ατού το παρελθόν – θέλει δεν θέλει να το παραδεχθεί.

Το μεγάλο στοίχημα γι’ αυτόν είναι πως θα ξεχωρίσει στον ΣΥΡΙΖΑ την ήρα από το στάρι.

Πώς δηλαδή θα κάνει ο ίδιος τη μετάβαση από πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νυν βουλευτής σε κάτι νέο. Μεγάλο στοίχημα όμως είναι και κάτι άλλο.

Πώς θα αποφύγει μία αυλή από κόλακες, γλείφτες δημοσιογράφους που είναι και τώρα συνομιλητές του στην Αμαλίας, και από πρόσωπα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ούτε θέλει, ούτε θέλουν να τον βλέπουν.

Σ’ αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και ορισμένοι από τη Νέα Αριστερά.

Μαθαίνω ότι Πολάκης, Παππάς και Δούρου είναι ήδη κομμένοι και το ξέρουν.

Νομίζω ότι στο «κοσκίνισμα» βουλευτών και στελεχών, μαζί με τα ξερά, θα καούν και κάποια χλωρά.

Ο ακτιβισμός της ΝΕΑΡ

Μιας και ανέφερα την Νέα Αριστερά, δεν μπορώ παρά να σημειώσω, την απόλυτη απογοήτευσή μου από την πορεία στην θέση του προέδρου, του Αλέξη Χαρίτση.

Ένας απόλυτα συμπαθής, ευγενής ήπιος και έντιμος τύπος, δεν κατάφερε να κάνει πάρα ελάχιστα σ’ αυτή τη θέση.

Ας μείνουν λοιπόν οι περισσότεροι εκεί για ακτιβισμό – δε λέω, χρήσιμος είναι – και ας πάνε σούμπιτοι τη νέα χρονιά στο «κόμμα Αλέξη».

Ας πάρουν μαζί και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, να τους φτιάξει το πρόγραμμα για την φορολογία της μεσαίας τάξης που πρόκοψε επί κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ!

