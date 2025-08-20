search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 23:53
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

20.08.2025 21:35

Στο ΟΑΚΑ για το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής

20.08.2025 21:35
karalis-panigiriko

Δίπλα στην Εθνική Ομάδα βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής, η οποία αντιμετωπίζει την ομάδα της Λετονίας για την πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ πήγε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των διεθνών.

Ο αθλητής έγινε δεκτός από το κοινό με ιδιαίτερη θέρμη καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον προσέγγισαν για να βγουν μια φωτογραφία μαζί του, ή να πάρουν ένα αυτόγραφο.

1 / 3