CrediaBank: Τι απαντά στις «κακόβουλες προσπάθειες» υπονόμευσης της εξαγοράς της HSBC Malta

Για «κακόβουλες προσπάθειες να υπονομευθεί η προσφορά της για εξαγορά της HSBC Μalta», κάνει λόγο η η ελληνική τράπεζα CrediaBank απαντώντας σε δημοσιεύματα τα οποία προκάλεσαν σχετικό ερώτημα από τους Times of Malta.

H CrediaBank αναφέρει ότι έλαβε γνώση των διαφόρων αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησής της και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διαφάνεια, τη συμμόρφωση με κανονισμούς και την εταιρική διακυβέρνηση υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CrediaBank:

«Η CrediaBank έχει γίνει αποδέκτης κακόβουλων προσπαθειών να υπονομευθεί η προσφορά της για την HSBC Malta από ορισμένες πλευρές, οι οποίες διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησής της.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτούς τους υπαινιγμούς και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης

Ως εποπτευόμενος πιστωτικός οργανισμός στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η CrediaBank λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από το 2022, μετά την αλλαγή στη διοίκηση της τότε Attica Bank, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που καλύπτει την εταιρική διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων.

Οι μέτοχοι της Τράπεζας, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί επίσημα από τις Εποπτικές Αρχές. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη, εκ των οποίων τα 11 είναι μη εκτελεστικά και τα 6 ανεξάρτητα.

Οι επιτροπές διοικούνται από ανεξάρτητα μέλη με πλειοψηφία ανεξάρτητων, με ανεξάρτητη πλειοψηφία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική εποπτεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα από ορισμένες πλευρές για το εάν η συζυγική σχέση μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου μας, Ελένης Βρεττού, και του Αλέξανδρου Εξάρχου, εταίρου ενός εκ των μετόχων της Τράπεζας, δημιουργεί ζητήματα διακυβέρνησης. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το γεγονός είναι δημόσια γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και οι Εποπτικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι της Τράπεζας είναι επαρκείς για τη διαχείριση τυχόν πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σύμφωνα με τις κανονιστικές προσδοκίες.

Έχουν επίσης εμφανιστεί δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο κ. Εξάρχου διερευνάται από το Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα σχετικά με ένα ιστορικό συμβόλαιο που αφορά την TOMI–ALSTOM και την ERGOSE.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ο ρόλος του σε αυτό το θέμα ήταν περιορισμένος, σε μια σύντομη περίοδο κατά την οποία η εταιρεία του ούτε έλαβε χρηματοδότηση ούτε είχε περαιτέρω εμπλοκή στο έργο, και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, πόσο μάλλον να κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα.

Όλα τα σχετικά στοιχεία για την υπόθεση αυτή έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια πολλαπλών αξιολογήσεων “fit and proper”. Η Thrivest Holding Ltd. ολοκλήρωσε με επιτυχία μία τέτοια αξιολόγηση τον Οκτώβριο του 2023 ως επιλέξιμος επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Η CrediaBank θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της με τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, έχοντας εμπιστοσύνη στη δύναμη των συστημάτων της και στην ικανότητά της να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία σε όλους τους μετόχους».

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»