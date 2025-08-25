Δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε για τον 75χρονο που δολοφόνησε 72χρονο άνδρα στη Σκύδρα, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. ως ύποπτος και ομολόγησε το έγκλημά του, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε έρευνα στο σπίτι του.

Ο 75χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς έπεσε σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι τη στιγμή που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του. Ο 75χρονος φέρεται να υποστήριξε πως πυροβόλησε τον ηλικιωμένο με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα.

«Εγώ το έκανα, τον πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ομολογώντας τη δολοφονία του 72χρονου.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 75χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις και, λίγο μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, επέστρεψε για να ομολογήσει τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Ο 75χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας που με χρήση κυνηγετικού όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 72χρονο.

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντος σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας».

