Με μειωμένη ταχύτητα έφτασε στον Πειραιά το Flying Dolphin XIX που είχε παρουσιάσει βλάβη λόγω εμπλοκής αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και τον Πειραιά με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Tο πλοίο δεν ζήτησε συνδρομή για την παροχή βοήθειας, ωστόσο στο σημείο έσπευσε 1 πλωτό του Λιμενικού.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο