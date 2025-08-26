search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 20:51
26.08.2025 19:13

Νεκρός οδηγός ταξί μέσα στο όχημά του στο λιμάνι του Πειραιά

26.08.2025 19:13
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (26/8) στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένας 58χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε Ε.Δ.Χ. όχημα (ταξί) με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

