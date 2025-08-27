Σκύδρα: Ψυχιατρική εξέταση ζητά ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος του 72χρονου -«Δεν γίνεται να το έκανε μόνος», λέει συγγενής του δράστη

Αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να καταθέσει ο 76χρονος που ομολόγησε την άγρια δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του, στη Δάφνη Σκύδρας.

Ο κατηγορούμενος, που τη Δευτέρα παραδέχτηκε ότι εκείνος κρύβεται πίσω από το στυγερό έγκλημα, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης στον ανακριτή, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Νικόλαο Κοντάκο, ο 76χρονος αναμένεται να κρατήσει την ίδια στάση όπως και προανακριτικά, δηλαδή να ομολογήσει εκ νέου την πράξη του. Ωστόσο, θα υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης, καθώς –όπως τόνισε– υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που σχετίζονται με την ψυχική του κατάσταση.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Κοντάκος, ο εντολέας του μπορεί να δείχνει ως ένας φυσιολογικός άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, όμως φαίνεται πως έχει εμμονές καθώς νομίζει πως τον καταδιώκουν και ότι όλο το χωριό είναι εχθροί του, παρόλο που έχει καλές σχέσεις μαζί τους.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του, ότι είχε χρόνια διαφορές με το θύμα και ότι την επίμαχη ημέρα που του αφαίρεσε τη ζωή, ο 72χρονος είχε πάει στο χωράφι του για να τον κλέψει, ενώ, όπως υποστηρίζει, είχε συμβεί κι άλλες φορές.

«Δεν γίνεται να το έκανε μόνος»

Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας είδε και μια σοβαρή καταγγελία περί ενδεχόμενης ύπαρξης συνεργού, και μάλιστα από συγγενή του δράστη. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε στο Mega και χαρακτήρισε το έγκλημα προμελετημένο.

Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι, η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε από την κόρη του επίσημα στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του και δεν επέστρεψε.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. ως ύποπτος και ομολόγησε το έγκλημά του, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε έρευνα στο σπίτι του.

Ο 76χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς έπεσε σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι τη στιγμή που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του. Ο 76χρονος φέρεται να υποστήριξε πως πυροβόλησε τον ηλικιωμένο με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα.

«Εγώ το έκανα, τον πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ομολογώντας τη δολοφονία του 72χρονου.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις και, λίγο μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, επέστρεψε για να ομολογήσει τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι υποδημάτων, ρούχα, καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ.

