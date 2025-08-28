search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:38
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

28.08.2025 18:32

Απινιδωτές δια πάσαν νόσον…

28.08.2025 18:32
adonis_1607_1920-1080_new

Με καυστικό χιούμορ σχολιάζει ο «μάχιμος» γιατρός Πάνος Παπανικολάου τη θριαμβολογία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτηση στο Χ αναφέρεται στην πρωτοβουλία για απινιδωτές σε ταξί.

«Ας ενημερώσει κάποιος τον wannabe “υπουργό Υγείας” πως απινίδωση κάνουμε ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ και όχι σε υποψία εμφράγματος του μυοκαρδίου μην αρχίσουν λόγω υπερβάλλοντα ζήλου τίποτα ταξιτζήδες να κοπανάνε απινιδώσεις σε όποιον επιβάτη πάει να ξύσει το στήθος του», είναι το σχόλιο του γιατρού.

Χάρης Δούκας: Επισκέφθηκε τις φυλακές όπου κρατείται ο Ιμάμογλου – «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται»

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Αυξάνει η οργή στις ΗΠΑ για τη στήριξη Τραμπ στο Ισραήλ, αλλά δεν ρωτήσανε τον… Φαήλο Κρανιδιώτη και τον Σάκη Μουμτζή

