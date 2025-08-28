Απινιδωτές δια πάσαν νόσον…

Με καυστικό χιούμορ σχολιάζει ο «μάχιμος» γιατρός Πάνος Παπανικολάου τη θριαμβολογία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτηση στο Χ αναφέρεται στην πρωτοβουλία για απινιδωτές σε ταξί.

«Ας ενημερώσει κάποιος τον wannabe “υπουργό Υγείας” πως απινίδωση κάνουμε ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ και όχι σε υποψία εμφράγματος του μυοκαρδίου μην αρχίσουν λόγω υπερβάλλοντα ζήλου τίποτα ταξιτζήδες να κοπανάνε απινιδώσεις σε όποιον επιβάτη πάει να ξύσει το στήθος του», είναι το σχόλιο του γιατρού.

