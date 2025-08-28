Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι οι κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες έκρινε το Εφετείο

Ομόφωνα αθώοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν από το Εφετείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες στη Μάνδρα, οι οποίοι παρά την προηγούμενη κρίση της δικαιοσύνης κάθισαν ξανά στο εδώλιο μετά την αναίρεση που είχε ασκήσει το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας μετά από μια ενδελεχή διαδικασία που εξελίχθηκε όμως με ταχύτατους ρυθμούς λόγω και του κινδύνου παραγραφής με την σημερινή απόφαση τους επί της ουσίας συντάχθηκαν με την κρίση των συναδέλφων τους που πριν λίγους μήνες είχαν επίσης οδηγηθεί σε αθωωτική κρίση για τους θανάτους και τις σωματικές βλάβες που είχαν υποστεί πολίτες από τις πλημμύρες στην περιοχή της Μάνδρας τον Νοέμβριο του 2017.

Η απόφαση

Έτσι, με ομόφωνη απόφαση, το δικαστήριο απάλλαξε από την κατηγορία την πρώην δήμαρχο Μάνδρας, τον τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή των δύο πρώτων και την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο.

