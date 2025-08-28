search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 10:39

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι οι κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες έκρινε το Εφετείο

28.08.2025 10:39
Ομόφωνα αθώοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν από το Εφετείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες στη Μάνδρα, οι οποίοι παρά την προηγούμενη κρίση της δικαιοσύνης κάθισαν ξανά στο εδώλιο μετά την αναίρεση που είχε ασκήσει το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας μετά από μια ενδελεχή διαδικασία που εξελίχθηκε όμως με ταχύτατους ρυθμούς λόγω και του κινδύνου παραγραφής με την σημερινή απόφαση τους επί της ουσίας συντάχθηκαν με την κρίση των συναδέλφων τους που πριν λίγους μήνες είχαν επίσης οδηγηθεί σε αθωωτική κρίση για τους θανάτους και τις σωματικές βλάβες που είχαν υποστεί πολίτες από τις πλημμύρες στην περιοχή της Μάνδρας τον Νοέμβριο του 2017.

Η απόφαση

Έτσι, με ομόφωνη απόφαση, το δικαστήριο απάλλαξε από την κατηγορία την πρώην δήμαρχο Μάνδρας, τον τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή των δύο πρώτων και την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο.

ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

LIFESTYLE

Η Cardi B κατηγορείται για επίθεση και βιαιοπραγία μέσα σε ιατρείο – «Με έφτυσε και με γρατζούνισε στο πρόσωπο» λέει η καταγγέλλουσα

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει από την Ιταλία βροχές και χαλάζι το Σαββατοκύριακο – Η ανάρτηση Μαρουσάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, τι συζήτησαν

LIFESTYLE

H Cate Blanchett απόλυτη πρωταγωνίστρια στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας (photos/videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

