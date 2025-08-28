Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, καθώς εξήγησε ότι τα ευρήματα σχετικά με την παρουσία τοξικών ουσιών και φυτοφαρμάκων σε αυγά εντάσσονται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τη ρύπανση από χημικές ενώσεις.

Στη μελέτη συλλέχθηκαν τυχαία δείγματα αυγών από οικόσιτα κοτέτσια σε πέντε περιοχές της Ελλάδας.

Διαπιστώθηκε ότι τα 8 από τα 17 δείγματα υπερέβησαν τα νομοθετικά όρια σε υπερφθοριωμένες ενώσεις (PFAS). Τα αποτελέσματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με αντίστοιχες μελέτες από άλλες χώρες, ώστε να εξεταστούν μέτρα περιορισμού της έκθεσης του πληθυσμού.

Ο κ. Θωμαΐδης επισήμανε ότι ουσίες όπως η PFOS, παρότι απαγορευμένες, εξακολουθούν να εντοπίζονται παντού – ακόμα και στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα για τη συσχέτισή τους με σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, έχουν συνδεθεί με ενδοκρινικές διαταραχές, προβλήματα αναπαραγωγής και παχυσαρκία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν, καθώς τα προϊόντα που διατίθενται σε πιστοποιημένα σημεία πώλησης ελέγχονται δειγματοληπτικά. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ουσίες αυτές μπορεί να ανιχνευθούν και σε άλλα τρόφιμα.

«Πρέπει να αντιληφθούμε, το έχω πει κατ’ επανάληψη σε πολλές εκπομπές πολλά χρόνια τώρα, ότι ζούμε σε έναν χημικό κόσμο. Χρησιμοποιούμε καθημερινά πάρα πολλά προϊόντα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες, άλλωστε αυτή είναι και η χρήση τους και η χρησιμότητά τους, έχουν διευκολύνει πολύ τη ζωή μας. Αυτά όμως τα χημικά τώρα που συζητάμε, οι λεγόμενες υπερφθοριωμένες ενώσεις, χρησιμοποιούνται από το 1940. Ήταν συστατικά των τεφλόν, των αντικολλητικών τηγανιών, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης γιατί είναι επιβραδυντές φλόγας, αντιδιαβρωτικά.

Αυτά τα χημικά από τη χρήση τους καταλήγουν στο περιβάλλον. Όμως είναι τέτοιες οι ιδιότητες τους, οι οποίες δεν μπορούν να διασπαστούν στο περιβάλλον με καμία διεργασία, είτε χημική είτε ακόμα και βιοτική, δηλαδή με κάποιο μικροοργανισμό. Καταλήγουν λοιπόν στο περιβάλλον, διαχέονται παντού και έχουν φτάσει από τον Αρκτικό Πόλο μέχρι την Ανταρκτική, αυτό έχει γίνει γνωστό τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τις αναλύσεις που κάνουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Υπήρξε ανησυχία και μελετήθηκε περαιτέρω η οικολογική τους δράση, απαγορεύτηκαν κάποιες από αυτές, μπήκαν όρια στα τρόφιμα και έτσι σήμερα διερευνούμε με διάφορες μελέτες και έρευνες πανευρωπαϊκά, πού βρίσκονται, ποια είναι τα επίπεδά τους και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν» περιέγραψε ο κ. Θωμαΐδης.

