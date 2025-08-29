search
Αλέκος Σακελλάριος: Η συγκινητική ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για την επέτειο του θανάτου του

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατο του Αλέκου Σακελλάριου, η Φίνος Φίλμ τίμησε τον σκηνοθέτη μέσα από ένα βίντεο – αφιέρωμα, με πλάνα από αγαπημένες ταινίες του.

Η εταιρεία παραγωγής αναφέρεται στο «κοφτερό μυαλό» και το «ασύλληπτο ένστικτο» του δημιουργού. που «ήταν ένας αληθινός λαϊκός δημιουργός και όπως συμβαίνει με τους μεγάλους, τα έργα του δεν έμειναν στο χθες — ζουν ακόμη, γελούν ακόμη και συγκινούν ακόμη».

Η ανάρτηση

«Ίσως δεν έχει υπάρξει άλλος σκηνοθέτης από τον Αλέκο Σακελλάριο που να μας έκανε να γελάσουμε με τον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε λίγο περισσότερο!

Πολυτάλαντος, πνευματώδης, ακούραστος, ο Αλέκος Σακελλάριος μίλησε για την Ελλάδα όπως πραγματικά είναι: με τα κουσούρια της, τις αλήθειες της, τις μικρές καθημερινές της ιστορίες. Με κοφτερό μυαλό και ασύλληπτο ένστικτο, έπιασε τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας και τον μετέτρεψε σε θεατρικά έργα, σενάρια και τραγούδια που… δεν λένε να γεράσουν.

Ο Αλέκος Σακελλάριος ήταν ένας αληθινός λαϊκός δημιουργός και όπως συμβαίνει με τους μεγάλους, τα έργα του δεν έμειναν στο χθες — ζουν ακόμη, γελούν ακόμη και συγκινούν ακόμη.

Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 1991 και επιλέξαμε 5 αγαπημένες κωμωδίες του για να τον θυμηθούμε και να του ψιθυρίσουμε ένα «ευχαριστώ» εκεί ψηλά!»

