Επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τους αδειούχους – Πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως στον Πειραιά

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.

Στο λιμάνι του Πειραιά οι περισσότεροι επιστρέφουν, υπάρχει βέβαια και κόσμος που πηγαίνει βεβαίως ακόμα διακοπές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λιμενικού, αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται μεγάλη επιστροφή.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν για πάνω από 33.000 αφίξεις ημερησίως, με τον αριθμό να μεγαλώνει αν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, δηλαδή Ραφήνα και Λαύριο, καθώς σήμερα Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πρόκειται να αφιχθούν.

Σήμερα αναμένεται να δέσουν προερχόμενα από τα νησιά, 23 πλοία στον Πειραιά, 12 στη Ραφήνα και 12 στο Λαύριο.

