Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί, καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (29.08.2025).
Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες που γρήγορα έσβησαν τη φωτιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, λόγω της φωτιάς η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα προς Αγία Μαρίνα.
Διαβάστε επίσης:
Επίθεση μεθυσμένου τουρίστα σε γυναίκα στην Κρήτη: Την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι
Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε γιαγιά και την εγγονή της – Νεκρή η γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.