Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί, καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (29.08.2025).

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες που γρήγορα έσβησαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, λόγω της φωτιάς η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα προς Αγία Μαρίνα.

