search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 00:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 00:32

Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

30.08.2025 00:32
pyrosvestiki_oxima

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί, καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (29.08.2025).

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες που γρήγορα έσβησαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, λόγω της φωτιάς η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα προς Αγία Μαρίνα.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση μεθυσμένου τουρίστα σε γυναίκα στην Κρήτη: Την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε γιαγιά και την εγγονή της – Νεκρή η γυναίκα, τραυματίστηκε η 8χρονη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

putin_trump_zelensky_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

elon musk 7765- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλον Μασκ: Μήνυσε πρώην μηχανικό της xAI – Τον κατηγορεί ότι υπέκλεψε μυστικά και τα «προώθησε» στην OpenAI

endoikogeniaki_via
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση μεθυσμένου τουρίστα σε γυναίκα στην Κρήτη: Την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

kairos croxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το Σάββατο με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι – 40άρια αμέσως μετά, λένε οι μετεωρολόγοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 00:40
pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

putin_trump_zelensky_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

elon musk 7765- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλον Μασκ: Μήνυσε πρώην μηχανικό της xAI – Τον κατηγορεί ότι υπέκλεψε μυστικά και τα «προώθησε» στην OpenAI

1 / 3