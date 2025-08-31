search
31.08.2025 08:55

Φίλη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου θα δώσει το όνομά της στη κόρη της

31.08.2025 08:55
Μία συγκινητική κίνηση θα κάνει μία προσωπική φίλη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η επιχειρηματίας πέθανε πριν λίγες ημέρες χτυπημένη από καρκίνο, με τον θάνατό της να έχει σκορπίσει θλίψη.

Μια προσωπική της φίλη, η κτηνίατρος Έφη Ρόζη, σε ανάρτησή της αναφέρθηκε στη φιλία της και αποκάλυψε πως θα δώσει το όνομά της στο παιδί της.

Η ανάρτησή της

«Αλεξάνδρα μου,  

Δεν μεγαλώσαμε μαζί, δεν ήμασταν παιδικές φίλες. Γνωριστήκαμε αργότερα, σε ηλικίες «ιδιότροπες» που οι άνθρωποι δύσκολα αφήνουν χώρο ο ένας για τον άλλον. Σε ηλικίες που μετράς «κουσούρια» στους ανθρώπους, που δεν συμβιβάζεσαι, που δεν δίνεσαι αν κάτι δεν σου ταιριάζει (κι ίσως ούτε κι αν σου ταιριάζει εδώ που τα λέμε). Κι όμως… εμείς βρήκαμε τρόπο να ταιριάξουμε. Έντονες και οι δύο, αντιπαθιόμασταν κιόλας στην αρχή. Και από τότε, η παρουσία σου ήταν δώρο στη ζωή μου.  

Δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ «καλό ταξίδι στο φως»… γιατί εσύ ήσουν το ίδιο το φως. Όπου κι αν έμπαινες, έκανες τον χώρο να λάμπει, έφερνες αυτή τη παιδικότητα σου και την όρεξη για ζωή και έκανες τις ψυχές μας να ζεσταίνονται.

Δίπλα στους ανθρώπους σου σε κάθε στιγμή – να στηρίξεις, να αγκαλιάσεις, να μας πεις αυτό που δεν θέλαμε να ακούσουμε, αλλά που έπρεπε. Όσοι σε είχαμε στη ζωή μας, είμαστε πραγματικά τυχεροί γι’αυτο το δώρο.  

Η στεναχώρια σου τον τελευταίο καιρό ήταν ότι δεν ζούσες τη χαρά της εγκυμοσύνης μου γιατί εσύ παράλληλα έδινες τη δύσκολη μάχη. Κι ανυπομονούσες να νιώσεις καλύτερα για να μοιραστούμε χαρμόσυνες στιγμές μαζί και να γνωρίσεις τη μικρή. 

Δεν τα καταφέραμε… κι αυτό πονάει. 

Μα θέλω να ξέρεις πως σε κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής σε ένιωθα δίπλα μου. Και θα σε νιώθω πάντα.  

Σε λίγες μέρες θα κρατήσω στην αγκαλιά μου τη μικρή μου Μιχαέλα-Αλεξάνδρα. Ήθελα να δώσω το όνομά σου, για να μείνει άλλο ένα κομμάτι σου κοντά μας. Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου, την ψυχή σου, την καλοσύνη και τη χάρη σου.  

Σε κουβαλάω μέσα μου και θα σε κουβαλάω για πάντα.  

Καλό Παράδεισο φίλη μου αγαπημένη».

