Η πρόσδεση της Λιβύης στην Τουρκία και πώς ο Ερντογάν νιώθει «αφεντικό» στην ανατολική Μεσόγειο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι ισορροπίες στην ανατολική Μεσόγειο είναι υπό (θετική για την Τουρκία) διαμόρφωση, αν δεν έχουν ήδη ανατραπεί τα δεδομένα που άφηναν κάποια περιθώρια αντιδράσεων στην Αθήνα προκειμένου να διεκδικήσει / κατοχυρώσει / προωθήσει τις θέσεις και τα συμφέροντα της χώρας.
Μπορεί οι ειδήσεις να περιγράφουν μια διπλωματική «κοσμογονία» στην περιοχή αλλά τα ελληνικά ΜΜΕ (τα μεγάλα συστημικά ΜΜΕ) δεν τις αξιολογούν ώστε να επισημανθούν και να φτάσουν μέχρι το οπτικό πεδίο του μέσου τηλεθεατή / ακροατή / αναγνώστη. Τα συστημικά ΜΜΕ άλλωστε (μέσα στον ρόλο τους είναι) αποφεύγουν να ασχοληθούν με παταγώδεις αποτυχίες της κυβέρνησης, όπως η τρέχουσα διπλωματική καταστροφή στην ανατολική Μεσόγειο, για τη χώρα.
Ευκρινέστερη εικόνα μπορεί να αποκτήσει κανείς διαβάζοντας τους «ξένους» στην προκειμένη περίπτωση για τα όσα ανησυχητικά επισημαίνουν οι «φίλοι» και «σύμμαχοι» ισραηλινοί (εφημερίδα «Maariv») που κάνει λόγο για την τουρκική κυριαρχία στη Μεσόγειο η οποία θεμελιώνεται με την εδραίωση της τουρκικής παρουσίας στη (δυτική και ανατολική) Λιβύη.
Η τουρκική ανάμειξη στη Λιβύη χρονολογείται από την εποχή της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας (1951) του βορειοαφρικανικού κράτους. Ωστόσο η ουσιαστική εμπλοκή της Άγκυρας στις δραματικές εξελίξεις στη Λιβύη ξεκινούν κατά τον εμφύλιο του 2011. Τότε η Άγκυρα πρόσφερε άμεσα πολυεπίπεδο στήριγμα στο κράτος – συνέχεια της Δυτικής Λιβύης. Από τότε μέχρι και τώρα η Άγκυρα διαρκώς αναβαθμίζει την παρουσία στη δυτική, αλλά τελευταία και στην ανατολική Λιβύη.
‘Όσο, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση θεωρούσε ότι είχε «δεμένο» τον στρατάρχη (της ανατολικής Λιβύης) Haftar και «πουλούσε» εντυπώσεις για τη «σπουδαία γεωπολιτική θέση» της χώρας με στηρίγματα τις «άριστες» σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Άγκυρα μεθοδικά έριχνε τα «άγκιστρά» της στην ανατολική Λιβύη.
Από τα τέλη του 2024 και στους πρώτους μήνες του 2025 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω κρίσιμες (τουρκικές) κινήσεις:
Οι τουρκιές κινήσεις στη Λιβύη (ανατολική και δυτική) αποτελούν βασικές παραμέτρους της θεωρίας της Γαλάζιας Πατρίδας, που περιλαμβάνει κυριαρχία σε θαλάσσιες ζώνες και ενεργειακά δίκτυα. Η τουρκική παρουσία και στις δύο αντιμαχόμενες λιβυκές οντότητες εκ των πραγμάτων καθιστούν την Άγκυρα ρυθμιστή των εξελίξεων στην περιοχή καθώς μπορεί να συντονίσει τα δύο μέρη σε κινήσεις που ευνοούν την προώθηση των τουρκικών συμφερόντων. Με τον τρόπο αυτόν η Τουρκία αποδεικνύει (και) στην πράξη ότι είναι σε θέση να παίξει τον ρόλο της τοπικής υπερδύναμης.
Το ερώτημα είναι ρητορικό και η απάντηση μονολεκτική: Τίποτα, υπό την έννοια ότι οι όποιες κινήσεις έχουν υπάρξει δεν έχουν προσφέρει κανένα αποτέλεσμα και, τελικά, μοιάζουν περισσότερο με «μουρμούρες» διαμαρτυρίας στις οποίες κανείς δεν δίνει την παραμικρή σημασία. Ας δούμε, παρόλα αυτά, τις διπλωματικές κινήσεις Αθήνας και Βρυξελλών.
Είναι φανερό, ωστόσο, ότι η όποια ελληνική ή ευρωπαϊκή παρέμβαση στην περιοχή και τη δεδομένη τουρκική παρουσία και στις δύο οντότητες της Λιβύης εξαντλούνται στα λόγια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τη (μη) πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου – Ισραήλ. Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. υποστηρίζει ξεκάθαρα ενεργειακά έργα, όπως το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος Great Seas Interconnector, το έργο δεν έχει υλοποιηθεί καθώς η Τουρκία απέδειξε πως μπορεί να κάνει πράξη το δόγμα της: τίποτε στην περιοχή δεν μπορεί να γίνει ερήμην της Τουρκίας.
Συμπέρασμα: Η Τουρκία όχι μόνο διευρύνει τη διπλωματική και στρατιωτική της επιρροή στη Βεγγάζη αλλά αμφισβητεί πρακτικά τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα και η Ε.Ε. αντιδρούν – κυρίως με διπλωματικά και θεσμικά μέσα. Με άλλα, απλούστερα λόγια, τόσο η Αθήνα όσο και οι Βρυξέλες συμπεριφέρονται όπως ακριβώς οι αδύναμοι: φωνάζουν και καταγγέλλουν σε αυτιά που αντιλαμβάνονται μόνο πράξεις / αποδείξεις ισχύος.
Διαβάστε επίσης:
Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία
Γάζα – Αποκάλυψη CNN: Τριπλό και όχι διπλό το δολοφονικό χτύπημα των IDF στο νοσοκομείο Νάσερ (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.