Κυνηγός πυροβόλησε φίλο του νομίζοντας ότι είναι αγριογούρουνο

Ένας 71χρονος κυνηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παρακαλάμου, όπου ομάδα κυνηγών είχε βάλει «παγάνα», μέθοδο που χρησιμοποιείται στο κυνήγι αγριογούρουνου, σύμφωνα με το epiruspost .

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε το ζώο. Τα σκάγια όμως χτύπησαν τον 71χρονο φίλο του, προκαλώντας σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο 63χρονος συνελήφθη από τις αρχές και κρατείται.

