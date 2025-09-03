Cardi B: Πέταξε.. μαρκαδόρο σε δημοσιογράφο αμέσως μετά την αθώωση της για επίθεση και ξυλοδαρμό! (video)

Τη νίκη της στη δικαστική διαμάχη με την Emani Ellis γιόρτασε η Cardi B, η οποία ωστόσο λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης προχώρησε σε νέους… τσαμπουκάδες.

Η γνωστή ράπερ πέρασε το πρωί της Τρίτης (2/9) την πόρτα του δικαστικού μεγάρου του Λος Άντζελες, ακούγοντας την έδρα να την κρίνει ομόφωνα αθώα για τις καταγγελίες σε βάρος της για επίθεση και ξυλοδαρμό.

Την επίμαχη υπόθεση είχε ανοίξει από το 2020 η πρώην σωματοφύλακάς της, Emani Ellis, ζητώντας αποζημίωση 24 εκατ. δολαρίων για την επίθεση που ισχυρίστηκε πως δέχθηκε από την 32χρονη καλλιτέχνιδα σε ιατρείο της πόλης το 2018.

Στην κατάθεσή της η Cardi B αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε σωματική βία ανάμεσά τους, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Kulture, επομένως δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε ένα τέτοιο επεισόδιο.

Ωστόσο, η Cardi B παραδέχθηκε πως πράγματι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση αλλά πως αυτό συνέβη καθότι η Ellis παραβίασε την ιδιωτικότητά της τραβώντας βίντεο χωρίς την άδεια της ράπερ. Από την δική της πλευρά, η Ellis υποστήριξε ότι η ράπερ τη χτύπησε στο μάγουλο, τραυματίζοντάς την, αν και ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο κατέθεσε στο δικαστήριο ότι δεν είδε ποτέ την Cardi B να τη χτυπά.

Μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου, πληροφορίες θέλουν την 32χρονη σταρ να ετοιμάζει αγωγή εις βάρος της πρώην σωματοφύλακά της.

Ωστόσο δεν έλειψε και η ένταση αμέσως μετά τη λήξη της δίκης. Η Cardi B, βγαίνοντας από το δικαστήριο, δεν δίστασε να επιτεθεί σε δημοσιογράφο που την περίμενε απ’ έξω πετώντας του έναν μαρκαδόρο. Αφορμή στάθηκε η ερώτηση που της έκανε για τις φήμες περί νέας εγκυμοσύνης, τις οποίες είχε διαρρεύσει ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset.

Cardi B throws a marker at a reporter for disrespecting her outside of the courthouse. pic.twitter.com/sXENXK27dY September 3, 2025

Φανερά ενοχλημένη η 32χρονη ράπερ κατηγόρησε τον φωτογράφο για έλλειψη σεβασμού, επισημαίνοντάς του: «Βλέπεις γυναίκες και κάνεις τέτοιες ερωτήσεις; Σε εμένα; Να σέβεσαι τις γυναίκες!».

Διαβάστε επίσης:

Η Salma Hayek έγινε 59 – Η εορταστική φωτογραφία με μαγιο στο Instagram

Kevin Costner: Η νέα του σύντροφος είναι… ίδια η πρώην του (photos)

Claudia Schiffer: «Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα» – Νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα