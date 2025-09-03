search
Χωρίς κατηγορία

03.09.2025 13:03

Cardi B: Πέταξε.. μαρκαδόρο σε δημοσιογράφο αμέσως μετά την αθώωση της για επίθεση και ξυλοδαρμό! (video)

03.09.2025 13:03
CARDIB

Τη νίκη της στη δικαστική διαμάχη με την Emani Ellis γιόρτασε η Cardi B, η οποία ωστόσο λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης προχώρησε σε νέους… τσαμπουκάδες.

Η γνωστή ράπερ πέρασε το πρωί της Τρίτης (2/9) την πόρτα του δικαστικού μεγάρου του Λος Άντζελες, ακούγοντας την έδρα να την κρίνει ομόφωνα αθώα για τις καταγγελίες σε βάρος της για επίθεση και ξυλοδαρμό.

Την επίμαχη υπόθεση είχε ανοίξει από το 2020 η πρώην σωματοφύλακάς της, Emani Ellis, ζητώντας αποζημίωση 24 εκατ. δολαρίων για την επίθεση που ισχυρίστηκε πως δέχθηκε από την 32χρονη καλλιτέχνιδα σε ιατρείο της πόλης το 2018.

Στην κατάθεσή της η Cardi B αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε σωματική βία ανάμεσά τους, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Kulture, επομένως δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε ένα τέτοιο επεισόδιο.

Ωστόσο, η Cardi B παραδέχθηκε πως πράγματι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση αλλά πως αυτό συνέβη καθότι η Ellis παραβίασε την ιδιωτικότητά της τραβώντας βίντεο χωρίς την άδεια της ράπερ. Από την δική της πλευρά, η Ellis υποστήριξε ότι η ράπερ τη χτύπησε στο μάγουλο, τραυματίζοντάς την, αν και ο γιατρός που βρισκόταν στο σημείο κατέθεσε στο δικαστήριο ότι δεν είδε ποτέ την Cardi B να τη χτυπά.

Μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου, πληροφορίες θέλουν την 32χρονη σταρ να ετοιμάζει αγωγή εις βάρος της πρώην σωματοφύλακά της.

Ωστόσο δεν έλειψε και η ένταση αμέσως μετά τη λήξη της δίκης. Η Cardi B, βγαίνοντας από το δικαστήριο, δεν δίστασε να επιτεθεί σε δημοσιογράφο που την περίμενε απ’ έξω πετώντας του έναν μαρκαδόρο. Αφορμή στάθηκε η ερώτηση που της έκανε για τις φήμες περί νέας εγκυμοσύνης, τις οποίες είχε διαρρεύσει ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset.

Φανερά ενοχλημένη η 32χρονη ράπερ κατηγόρησε τον φωτογράφο για έλλειψη σεβασμού, επισημαίνοντάς του: «Βλέπεις γυναίκες και κάνεις τέτοιες ερωτήσεις; Σε εμένα; Να σέβεσαι τις γυναίκες!».

eliza_porta
ΘΕΑΤΡΟ

Η αγαπημένη παράσταση του κοινού «Ελίζα», της Ξένιας Καλογεροπούλου, επιστρέφει στο Θέατρο Πόρτα

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση

amélie-de-montchalin_bayrou_0309_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυστηρότερα μέτρα κατά των πλούσιων φοροφυγάδων – Τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ τα έσοδα

tsipras_marinakis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα… με «όχημα» τον Καμμένο: «Κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους»

PORTOKALOGLOU_KOTSIRAS
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πορτοκάλογλου και Κότσιρας σε μια μοναδική συναυλία, με δωρεάν είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

