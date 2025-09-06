Φθιώτιδα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιά στο Πετρωτό -Παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καλυτέρη εικόνα παρουσιάσει η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα 68 πυροσβέστες, με 20 οχήματα και με 3 ομάδες πεζοπόρων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, σε συνθήκες άπνοιας.
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: «Αυγουστιάτικο» Σαββατοκύριακο με 35άρια και μελτέμια
Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.