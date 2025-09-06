Φθιώτιδα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιά στο Πετρωτό -Παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική

Καλυτέρη εικόνα παρουσιάσει η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα 68 πυροσβέστες, με 20 οχήματα και με 3 ομάδες πεζοπόρων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, σε συνθήκες άπνοιας.

