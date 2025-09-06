Καιρός: «Αυγουστιάτικο» Σαββατοκύριακο με 35άρια και μελτέμια

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας Αυγουστιάτικο σκηνικό. Σύμφωνα με την ΕΜΥ το μεσημέρι της Κυριακής υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.

Στους 36 °C η μέγιστη θερμοκρασία χθες στην Πελοπόννησο

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα την Παρασκευή 05/09, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 36 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας (36.3 °C) και ακολούθησαν το Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας (35.8 °C) και το Παρανέστι Δράμας (35.5 °C).

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 291 από τους 546 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~53%) και τους 35 °C σε 5 σταθμούς. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 29.7 °C.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, όπου υπάρχει και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29, και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

