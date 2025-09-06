Κοινή λογική είναι η κατάργηση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι απολύτως εκτεθειμένη για τον νόμο-έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ψήφισε πέρσι ενάντια στη θέληση της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ελληνικού λαού. Η εφαρμογή του αυτές τις μέρες αποκαλύπτει ακόμα πιο γλαφυρά το μέγεθος της κοροϊδίας και της γελοιότητας των λεγομένων της κυβέρνησης της ΝΔ για να υπερασπιστεί τον αντιδραστικό νόμο της.

Οι fast-track διαδικασίες αδειοδότησης, με Προγράμματα Σπουδών που δεν έχουν πιστοποιηθεί, ενώ για όσα έχουν δημοσιευτεί ήδη, δεκάδες επιστήμονες -πχ νομικοί- των αντίστοιχων τομέων και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με Προγράμματα Σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. «Σκόντο» γίνεται ακόμα και στις ελάχιστες κτιριολογικές προϋποθέσεις που είχαν αρχικά τεθεί, με συστεγασμένα κτίρια και έλλειψη στοιχειωδών προϋποθέσεων ασφάλειας, όπως τα συστήματα πυρασφάλειας, με μεταθέσεις ημερομηνιών 4 φορές για την κατάθεση δικαιολογητικών. Οι καταγγελίες για διαπλοκή και σχέσεις μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων, οι αδιαφανείς διαδικασίες, η ανάληψη θέσης Πρύτανη σε ένα από αυτά τα «πανεπιστήμια» πρώην κυβερνητικού στελέχους του Υπουργείου Παιδείας -κατά την θητεία του οποίου συντάχθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος- προστίθενται στις ήδη προβληματικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και την λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα, ότι ολόκληρες Σχολές θα μπορούν να λειτουργούν με μονάχα 9 διδάκτορες. Τέτοιος τραγέλαφος για να αναβαπτιστούν μερικά κολέγια σε ιδιωτικά «πανεπιστήμια»!

Ο παραλογισμός της αγοράς

Καμία «καινοτομία» δεν συνιστά η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, το εμπόριο πτυχίων, τα Προγράμματα Σπουδών που μόνο πανεπιστημιακά δεν είναι, οι υποδομές «καφενείου». Καμία «δικαίωση των οικογενειών» δεν υπάρχει από τα βαφτίσια των κολεγίων σε πανεπιστήμια, από το ύψωμα νέων ταξικών διαχωρισμών και την καθιέρωση δυο τρόπων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ο ένας να μετριέται με το πορτοφόλι της οικογένειας κι ο άλλος με τις επιδόσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Πχ για να εισαχθείς στην Ιατρική του δημόσιου πανεπιστημίου θα πρέπει να συγκεντρώνεις 19.000 μόρια, στην Ιατρική του ιδιωτικού κολεγίου θα μπαίνεις με βαθμό κάτω από τη βάση, αρκεί να έχεις 27.000 ευρώ/χρόνο για δίδακτρα.

Καμία «απλή λογική» δεν υπαγορεύει αυτές τις εξελίξεις, όπως ισχυρίστηκε η κυβέρνηση της ΝΔ, δια στόματος πρωθυπουργού. Αντιθέτως, αυτός είναι ο παραλογισμός της αγοράς, η «αριστεία» -την οποία αναμασά συνεχώς η κυβέρνηση της ΝΔ- της τσέπης! Τα μόνα «αυστηρά κριτήρια» που υπάρχουν τελικά σε αυτήν την αγορά, σε αυτό το εμπόριο πτυχίων, είναι το κέρδος των εμπόρων πτυχίων.

Κοινή λογική είναι η κυβέρνηση της ΝΔ να ανακαλέσει αμέσως τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών «πανεπιστήμιων», να καταργήσει τον άθλιο νόμο της, που, άλλωστε, ψήφισε ενάντια στην βούληση της πανεπιστημιακής κοινότητας και όλων των φορέων της.

Κοινή λογική δεν είναι να προωθεί με κάθε τρόπο το «παζάρι» πτυχίων, δηλαδή με το «ένα χέρι» να εγκαινιάζει τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» και με το άλλο να διαγράφει από τα δημόσια πανεπιστήμια τους κόπους και τις προσπάθειες χιλιάδων επί της ουσίας ενεργών φοιτητριών και φοιτητών που παλεύουν να πάρουν το πτυχίο τους. Το λογικό είναι να στηρίξει με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης τα δημόσια πανεπιστήμια, για την επαρκή τους στελέχωση, για σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Να ανεγερθούν άμεσα αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν φοιτητικές εστίες που να καλύπτουν όλους όσους σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Να πάρει άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, έναν παράγοντα που αποκλείει χιλιάδες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την σχολή της επιλογής τους.

Αυτά είναι τα ελάχιστα που οφείλει σήμερα, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των επιστημονικών αλμάτων, να διασφαλίζει η πολιτεία, δηλαδή την επέκταση των δικαιωμάτων των φοιτητριών και των φοιτητών κι όχι την περιστολή τους. Υπάρχουν προϋποθέσεις και πραγματικές δυνατότητες ώστε τα πανεπιστήμια να είναι αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμια. Με ισότιμη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, εξαλείφοντας την άνιση αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι νέοι τη ζωή τους και όχι ανάλογα με την τσέπη κάθε οικογένειας. Με εξασφάλιση όλων των όρων για σύγχρονες σπουδές, με υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών και όχι μαγαζιά πιστοποιήσεων. Με πτυχία που θα έχουν ενταγμένη τη γνώση και την επαγγελματική κατοχύρωση, χωρίς να απαιτούνται έξτρα κύκλοι και δοκιμασίες για την πρόσβαση των αποφοίτων στο επάγγελμα.

Το φοιτητικό, το λαϊκό κίνημα, κόντρα και στα φρεσκοψηφισμένα πειθαρχικά και την επιδίωξη να επικρατήσει στα πανεπιστήμια σιγή ιχθύος, θα συνεχίσει να παλεύει απέναντι στην εφαρμογή αυτού του αντιδραστικού νόμου, που θέλει να φτιάξει μια αγορά Ανώτατης Εκπαίδευσης που χωράει πτυχία διαφόρων κατηγοριών και επιπέδων ανάλογα φυσικά με την τσέπη. Σε μια μεγάλη αγορά, που χωράει τα πάντα, εκτός από τις ανάγκες των φοιτητριών και των φοιτητών.

Οι νέες και οι νέοι μας έχουν δώσει μάχες και τις έχουν κερδίσει. Έχουν σμπαραλιάσει παραμύθια και αφηγήματα της κυβέρνησης. Θα το ξανακάνουν.

Ο Κυριάκος Ιωαννίδης είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ & Υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας

Διαβάστε επίσης:

Η υπερτιμημένη δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

Η απουσία οράματος κάνει μπαμ…

Δημόσιο: Όχι στην αναβίωση της εποχής Δεληγιάννη