Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις και πορεία διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ – Εργασία, συντάξεις και Τέμπη στο επίκεντρο των διαδηλώσεων

Μπορεί τα μέτρα της ΕΛΑΣ να είναι δρακόντεια σήμερα λόγω της ΔΕΘ και της ομιλίας του πρωθυπουργού, αυτό ωστόσο δεν έχει εμποδίσει χιλιάδες κόσμου να συγκεντρωθεί στη συμπρωτεύουσα και να διαμαρτυρηθεί για μία σειρά από θέματα που απασχολούν τη χώρα όπως το ωράριο εργασίας, οι συντάξεις, η ακρίβεια, αλλά και η τραγωδία στα Τέμπη.

Παρά το κλείσιμο στους μισούς σταθμούς του Μετρό, ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί σε κεντρικά σημεία τα οποία δεν έχει κλείσει η αστυνομία.

Συλλογικότητες και εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα και από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ συμμετέχουν ζητώντας τον περιορισμό της ακρίβειας και λύση της στεγαστικής κρίσης. Ζητούν επίσης να επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και απόσυρση των ρυθμίσεων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Η ΑΔΕΔΥ διαδηλώνει με επίκεντρο την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκαναν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, ενώ στη πλατεία της ΧΑΝΘ έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές, όπου το παρόν δίνει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο επίκεντρο της συγκέντρωσης του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, είναι το νομοσχέδιο για τις 13 ώρες εργασίας και η ακρίβεια.

