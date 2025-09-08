search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 14:49
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

08.09.2025 12:39

Μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκινήτων από φέτος – Ποιοι γλιτώνουν φόρο από το 2026

08.09.2025 12:39
Τη μείωση κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα ανακοίνωσε αυτοκίνητα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει περίπου 500.000 φορολογούμενους.

Η φορολογική ελάφρυνση αφορά τα εισοδήματα που θα δηλωθούν για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή η φορολόγηση θα γίνει το 2026.

Ωστόσο, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η εφαρμογή της ρύθμισης εξαρτάται από την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών και δημοσιονομικών προσαρμογών. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις, η μετάβαση μετατίθεται για το 2027.

