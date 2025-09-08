search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 00:17
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.09.2025 23:49

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Στην διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κατά της κυβέρνησης.

Δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχανε την ευκαιρία να απλώσει τον μηχανισμό της διαπλοκής στον οποίο όντως διαθέτει αριστεία, και στο πεδίο των ιδιωτικών ΑΕΙ, τονίζει η ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Μετά την τοποθέτηση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Οδ. Ζώρα, στη θέση του πρύτανη ιδιωτικού ΑΕΙ που αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνηση, η σημερινή αποκάλυψη της Εφημερίδας των Συντακτών προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ «διαπλοκή και ιδιωτικά ΑΕΙ». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το City College, το οποίο επίσης έλαβε άδεια ιδιωτικού ΑΕΙ ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, δηλαδή του πρώην προέδρου της ΕΡΤ, πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, αλλά και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη.

Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται ολοφάνερο πως η δήθεν μεταρρύθμιση των ιδιωτικών ΑΕΙ, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε ξανά το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, δεν έχει καμία σχέση με επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Πρόκειται για ένα ακόμη deal του κ. Μητσοτάκη και της παρέας του. Μια απροκάλυπτη εξυπηρέτηση συμφερόντων, στις πλάτες της ελληνικής νεολαίας, που απορρίπτεται από τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να πληρώσει χιλιάδες ευρώ σε δίδακτρα στους φίλους του κ. Μητσοτάκη» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

