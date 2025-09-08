Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αυτό δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ, τονίζοντας από την Βουδαπέστη ότι η συμφωνία που αποδέχεται η κυβέρνηση, περιλαμβάνει την την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς.

Η Χαμάς ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει πως δεν είναι αντίθετη με την παράδοση των ομήρων, ωστόσο δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα της καθώς δεν πρόκειται να επιτρέψει σε ΗΠΑ και Ισραήλ να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους για… Ριβιέρα στην Γάζα και διωγμό των Παλαιστινίων.

Χθες ο Τραμπ έστειλε μια «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να παραδώσει όπλα και ομήρους. Δεν έχουν απαντήσει από την πλευρά τους.

