search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 14:38

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

08.09.2025 14:38
gideon saar

Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αυτό δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ, τονίζοντας από την Βουδαπέστη ότι η συμφωνία που αποδέχεται η κυβέρνηση, περιλαμβάνει την την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς.

Η Χαμάς ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει πως δεν είναι αντίθετη με την παράδοση των ομήρων, ωστόσο δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα της καθώς δεν πρόκειται να επιτρέψει σε ΗΠΑ και Ισραήλ να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους για… Ριβιέρα στην Γάζα και διωγμό των Παλαιστινίων.

Χθες ο Τραμπ έστειλε μια «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να παραδώσει όπλα και ομήρους. Δεν έχουν απαντήσει από την πλευρά τους.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα (video)

Η Ισπανία προχωρά σε ναυτιλιακούς και αεροπορικούς περιορισμούς κατά του Ισραήλ

Ο Τραμπ πήγε στον τελικό του US Open και μοίραζε… καπέλα Maga – Τον γιούχαραν στις κερκίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bayrou_new_new_135
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση τη κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:08
bayrou_new_new_135
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση τη κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

1 / 3