Μπάιντεν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στις ΗΠΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον θανάσιμο πυροβολισμό που δέχθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, ο συντηρητικός, ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.
Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση να σταματήσει τώρα.
«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.
Διαβάστε επίσης:
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία
Νεπάλ: Κινηματογραφικές αποδράσεις αξιωματούχων με ελικόπτερα για να γλιτώσουν από την οργή του πλήθους (Video)
Τα.. τσούγκρισαν Στάρμερ και Χέρτσογκ στη Ντάουνιγκ Στριτ: Ειπώθηκαν σκληρά πράγματα, είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.