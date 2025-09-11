Μπάιντεν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στις ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον θανάσιμο πυροβολισμό που δέχθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, ο συντηρητικός, ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση να σταματήσει τώρα.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

