ΚΟΣΜΟΣ

11.09.2025 00:44

Μπάιντεν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στις ΗΠΑ

11.09.2025 00:44
biden_jo_ap2312

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον θανάσιμο πυροβολισμό που δέχθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, ο συντηρητικός, ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση να σταματήσει τώρα.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

Νεπάλ: Κινηματογραφικές αποδράσεις αξιωματούχων με ελικόπτερα για να γλιτώσουν από την οργή του πλήθους (Video)

Τα.. τσούγκρισαν Στάρμερ και Χέρτσογκ στη Ντάουνιγκ Στριτ: Ειπώθηκαν σκληρά πράγματα, είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος

