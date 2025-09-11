Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

Excellent phone call with President @realDonaldTrump.



We discussed the troubling developments in Russia’s war of aggression against Ukraine, particularly following Russian drone incursions into Poland.



We also shared our concerns about the situation in the Middle East,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2025

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος για να καταλήξει ότι «μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ειρήνη και την ασφάλεια».

