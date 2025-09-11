Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.
«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος για να καταλήξει ότι «μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ειρήνη και την ασφάλεια».
