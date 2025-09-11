Κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων κατάπιαν ξυραφάκια

Σε σοβαρό αυτοραυματισμό προχώρησαν δύο κρατούμενοι των φυλακών Τρικάλων οι οποίοι το βράδυ της Τρίτης κατάπιαν ξυραφάκια.

Ακολούθησε μεγαλη κινητοποίηση και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr χρειάστηκε να μεταφερθούν συνοδεία περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να επιστρέψουν αργά το βράδυ στα Τρίκαλα.

