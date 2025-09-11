search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025

Κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων κατάπιαν ξυραφάκια

11.09.2025 09:04
Σε σοβαρό αυτοραυματισμό προχώρησαν δύο κρατούμενοι των φυλακών Τρικάλων οι οποίοι το βράδυ της Τρίτης κατάπιαν ξυραφάκια.

Ακολούθησε μεγαλη κινητοποίηση και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr χρειάστηκε να μεταφερθούν συνοδεία περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να επιστρέψουν αργά το βράδυ στα Τρίκαλα.

