Μήνυση Χρυσοχοΐδη στον 42χρονο μαστροπό – Χρησιμοποιούσε το όνομά του για να απειλεί θύματά του (video)

Μήνυση σε βάρος του 42χρονου μαστροπού, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI υπέβαλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς ο 42χρονος απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομά του.

Ο 42χρονος μαστροπός, με το παρατσούκλι «κοντός», κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά νεαρές κοπέλες, τις απειλούσε με ό,τι μέσα έβρισκε, τις εξέδιδε και τις εξανάγκαζε να πρωταγωνιστούν σε ερωτικές ταινίες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να εκδίδονται έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα της Αστυνομίας, έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

