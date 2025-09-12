search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 23:52
12.09.2025 19:23

Ο Πλεύρης καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση», τέλος η «παράτυπη»

12.09.2025 19:23
Eγκύκλιο με την οποία δίνεται σαφής κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Με την εγκύκλιο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, καθίσταται σαφές ότι από εδώ και στο εξής καταργείται σε όλα τα έγγραφα ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», ο οποίος αντικαθίσταται με τον νομικά ακριβή όρο «παράνομη μετανάστευση». Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αυτή αλλαγή κρίνεται αναγκαία ώστε να αντανακλάται το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Παράλληλα, δίνεται εντολή να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου τους θα τελούν υπό διοικητική κράτηση που θα έχει διάρκεια έως 24 μήνες, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια. «Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους», τονίζουν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσθέτοντας ότι στόχος της εγκυκλίου είναι να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλέγμα μέτρων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για αυτόν τον λόγο ορίζεται ότι μετά από κάθε τυχόν απόρριψη αίτησης ασύλου οι διοικητές των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

