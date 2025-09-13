Οι Περιπατητές των ονείρων…

Στη μικρή Κάσο, στην άκρη του χάρτη, εδώ και μερικά χρόνια συμβαίνει κάτι μοναδικό. Μια ομάδα ανθρώπων, με ψυχή τον Ηλία Μαστροπαύλο, οι Περιπατητές Κάσου, ανοίγουν μονοπάτια στα βουνά και μαζί με εκατοντάδες επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα, που τους αρέσει η εξερεύνηση, ανακαλύπτουν και μας δείχνουν την άγρια ομορφιά αυτού του τόπου.

Πριν από λίγες μέρες, ένα καινούργιο μονοπάτι προς το Αυλάκι «άνοιξε» και περιμένει τους περιπατητές. Ονομάστηκε «Ελευθέριος Βενιζέλος», γιατί σ’ αυτήν την ακτή ο σημαντικός αυτός πολιτικός, το ’35, βγήκε για λίγο στη στεριά πριν συνεχίσει το ταξίδι του για την Ιταλία.

Αξίζει να δημοσιεύσω τι είπε ο Μαστροπαύλος στην εκδήλωση της ονοματοδοσίας, που έγινε με την παρουσία εκπροσώπων του Ιδρύματος Βενιζέλου.

«Εμείς οι Περιπατητές της Κάσου, νιώθουμε σήμερα μια ιδιαίτερη συγκίνηση γι’ αυτήν τη στιγμή.

Κάθε φορά που τα βήματα μας, όλα αυτά τα χρόνια που περπατάμε, μας έφερναν στο Αυλάκι, σ’ όλων η σκέψη μας ήταν εκείνη η ημέρα, η 12η Μαρτίου του 1935, όταν εκείνος ο άνθρωπος, που ανέβηκε στην κορυφή της ιστορίας, ξεμπάρκαρε σ’ αυτήν την ακτή, πάτησε αυτό το χώμα, μύρισε το θυμάρι του νησιού μας, είδε τα βουνά μας, περπάτησε, από εδώ αποχαιρέτισε την αγαπημένη του Κρήτη, την Ελλάδα που υπηρέτησε με πάθος, πριν φύγει για Κάρπαθο και Ρόδο και μετά για την Ιταλία στο ταξίδι της αυτοεξορίας κι έναν χρόνο μετά να φύγει κι από τη ζωή.

Έλεγε συχνά: “Αισθάνομαι υπερηφάνεια, διότι στις φλέβες μου ρέει διασταυρωμένο Λακωνικό και Κρητικό αίμα και άμα έχω κοντά μου τους Κρητικούς και τους Μανιάτες έχω ολόκληρη την Ελλάδα”.

Έτσι, εκείνη τη μέρα είχε κοντά του και τους Κασιώτες.

Εμείς, οι Περιπατητές της Κάσου, έχουμε έναν σκοπό: Με τα μονοπάτια μας να βλέπουν οι επισκέπτες τις ομορφιές του νησιού μας, αλλά και να μαθαίνουν και την Ιστορία μας, την Παράδοση, να γνωρίζουν τον Πολιτισμό μας, να μαθαίνουν για τους μικρούς και τους μεγάλους ήρωές μας, και τώρα, μ ‘ αυτό το μονοπάτι, να θυμούνται και τις μεγάλες προσωπικότητες αυτού του λαού.

Εμείς οι Περιπατητές της Κάσου, νιώθουμε σήμερα υπερήφανοι γι’ αυτήν τη στιγμή.

Κάθε φορά που τα πόδια μας θα πατούν το χώμα σ’ αυτό το μονοπάτι που θα ‘χει τ’ όνομά του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα είναι στη σκέψη μας, στην καρδιά μας. Για όσα έκανε, για όσα έδωσε σ΄ αυτήν τη χώρα».

Καλά μονοπάτια παιδιά!

