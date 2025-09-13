«Σε βλέπω»: Η αλήθεια που καίει

Υπάρχουν έργα που μας θυμίζουν πως η θεατρική σκηνή είναι ο πιο αληθινός καθρέφτης μας. Το «Σε βλέπω» («The Counter») της Αμερικανίδας Meghan Kennedy είναι ένα τέτοιο έργο: τρυφερό, αστείο και αιχμηρό, ένα θεατρικό κείμενο που αγγίζει όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και που όμως, αργά ή γρήγορα, βρίσκουν τον τρόπο να βγουν στην επιφάνεια.

Η Βίκυ Βολιώτη αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και ταυτόχρονα μοιράζεται τη σκηνή με τον Θοδωρή Αθερίδη και την Πέγκυ Τρικαλιώτη – μια συνεργασία που γίνεται για πρώτη φορά στο θέατρο. Τρεις ηθοποιοί με ξεχωριστή διαδρομή, μπαίνουν σε ένα τριγωνικό παιχνίδι μυστικών και συναισθημάτων, όπου η αλήθεια δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Η ιστορία ξεκινά απλά: ένα τοπικό καφέ σε μια μικρή πόλη, όπου κάθε πρωί η σερβιτόρα Κέιτ γεμίζει την κούπα του Πωλ, τακτικού πελάτη που προσπαθεί να σταθεί όρθιος μέσα στον σκληρό κόσμο. Στο ίδιο καφέ εμφανίζεται κατά καιρούς η Πεγκ, πρώην ερωμένη του Πωλ, με αφορμή ένα κομμάτι κέικ αλλά με την κρυφή ελπίδα να τον συναντήσει. Αυτό το φαινομενικά αθώο τρίγωνο αποκαλύπτει σταδιακά μυστικά, συγκρούσεις και ανομολόγητους έρωτες. Όταν ο Πωλ ζητά μια σοκαριστική χάρη από την Κέιτ, τα πράγματα παίρνουν αναπάντεχη τροπή. Και όταν εκείνη ανακαλύψει ότι η Πεγκ είναι ο μεγάλος του έρωτας, μια απρόσμενη φιλία αρχίζει να γεννιέται.

Η Kennedy – γνωστή για την ικανότητά της να υφαίνει καθημερινούς χαρακτήρες με αληθινό συναίσθημα – έστησε μια ιστορία που πρωτοπαρουσιάστηκε off Broadway το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου David Cromer. Τώρα, το έργο συναντά το ελληνικό κοινό σε μια προσεγμένη μετάφραση του Φίλιππου Δεσύλλα, με σκηνικά και κοστούμια του Πάρι Μέξη και φωτισμούς της Χριστίνας Θανάσουλα.

Το «Σε βλέπω» δεν είναι απλώς μια ιστορία τριών ανθρώπων. Είναι ένα σχόλιο για όλους μας: για τις σχέσεις που κουβαλάμε, τα λάθη που κρύβουμε, τα μυστικά που μας βαραίνουν. Είναι μια υπενθύμιση ότι, όσο κι αν πονάει, η αλήθεια είναι η μόνη που μπορεί να μας ελευθερώσει. Με χιούμορ, συγκίνηση και στιγμές στοχασμού, η παράσταση φωτίζει το πιο πολύτιμο κομμάτι της ανθρώπινης επαφής: την ανάγκη να μας «δουν» πραγματικά.

Info

Πού: Θέατρο Μικρό Παλλάς, Σκιάθου 147, Αθήνα

Διάρκεια: Από 14 Οκτωβρίου 2024

Ώρες: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00

