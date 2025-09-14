Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενώ η Άννα Βίσση έκανε την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων τα Σάββατα. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και σε αυτό το μέτρο.
Σε βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να ρωτά το κοινό της, πόσοι θα επιστρέψουν σπίτι με μετρό. Η απάντηση των θαυμαστών της ήταν άκρως αποκαλυπτική.
«Θέλω να σας πω κάτι, πολλά θέλω να σας πω αλλά είναι και η ώρα περασμένη, ευτυχώς το μετρό αργεί σήμερα. Πόσοι θα φύγετε με μετρό;», ρώτησε η Άννα Βίσση με τους θαυμαστές της να ουρλιάζουν για να δείξουν ότι σχεδόν όλοι θα επιλέξουν το μετρό για την μετακίνησή τους.
