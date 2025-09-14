Η αυλαία πέφτει για το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

«Αυλαία» ρίχνει το βράδυ το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με την τελετή απονομής των βραβείων και την ανακοίνωση του Χρυσού Διόνυσου. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. και θα μεταδοθεί σε live streaming από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ (https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/live-channel/).

Χθες το μεσημέρι, στη συζήτηση του Short Film Hub (SFH) με τίτλο «Κάνοντας περισσότερα με λιγότερα – Περιορισμοί και δημιουργική ελευθερία», που έγινε στον κινηματογράφο «Αλέξανδρο», οι σκηνοθέτες Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κωστής Χαραμουντάνης και Helena Wittman μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη δημιουργία ταινιών υπό δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Από τις τοποθετήσεις των δημιουργών προέκυψε πως, σε συνθήκες περιορισμένου προϋπολογισμού, μια δίοδος για την επιτυχία είναι να αφαιρέσει κανείς όσο μπορεί τα χρήματα από την εξίσωση. Με δεδομένο ότι η οικονομική στήριξη δεν είναι εξασφαλισμένη, οι σκηνοθέτες διαθέτουν και αναζητούν λύσεις σε άλλες πτυχές της εργασίας και της ζωής τους, με ενδεικτικό το γεγονός ότι και οι τρεις φροντίζουν να διασφαλίζουν το εισόδημά τους από άλλες επαγγελματικές ασχολίες.

Η συζήτηση ανέδειξε και τις προκλήσεις της σημερινής εποχής για όσους ξεκινούν τώρα το ταξίδι τους στον κινηματογράφο. Έγινε ξεκάθαρο ότι οικονομικά τα πράγματα είναι χειρότερα στην εποχή μας και για τους κινηματογραφιστές που ξεκινούν τώρα, με ενδεικτικό παράδειγμα το γεγονός ότι η υποβολή ταινιών για αξιολόγηση προς συμμετοχή σε φεστιβάλ σήμερα έχει καθιερωθεί να συνοδεύεται από κόστος υποβολής, κάτι που στο παρελθόν δεν ίσχυε.

