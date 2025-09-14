search
14.09.2025 18:35

Κατάρ: Σταματήστε τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» με το Ισραήλ, να τους επιβληθούν κυρώσεις για τα εγκλήματά του

14.09.2025 18:35
al thani

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Ο αλ Θάνι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα πριν την έναρξη συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα του Κατάρ αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, η οποία έχει στόχο να καταδικάσει τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στελεχών της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντόχα.

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, το οποίο θα εξετάσουν οι ηγέτες, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση και τονίζει ότι οι χώρες είναι αντίθετες στα σχέδια του Ισραήλ «να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή».

Το προσχέδιο, το οποίο έχει δει το Reuters, δεν αναφέρει κανένα οικονομικό ή διπλωματικό μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ωστόσο η τελική ανακοίνωση μπορεί να αλλάξει πριν την αυριανή συνάντηση των ηγετών.

Ο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου στο Δυτικό Τείχος – Το Ισραηλ σχεδιάζει κανονικά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, παρά τις αντιδράσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

