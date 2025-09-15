search
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκευωρία» καταγγέλλει η Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της – «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους»

kalliopi-semertzidou

Για σκευωρία εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της κάνει λόγο η Πόπη Σεμερτζίδου, μετά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο MEGA, η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε: «Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Δεν ήμασταν από τους εμπλεκόμενους με τα 1,7 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν, δεν είχαμε δικαστεί. Αυτοί που δικάστηκαν έμπλεξαν και τα δικά μας ονόματα, ενώ δεν είχαμε καμία σχέση».

Με έντονο τόνο συμπλήρωσε: «Έχω αγανακτήσει. Και το χειρότερο είναι πως κανείς δεν σκέφτεται τους γονείς μας. Τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και μου τηλεφωνούν από τα κανάλια για να μου πουν ότι δεσμεύτηκαν. ΟΚ, ό,τι πείτε. Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα. Δεν ξέρω τι να πω».

Το χρονικό με τη δέσμευση της περιουσίας της

Στο χρονικό διάστημα 2019 – 2024, οι ελεγχόμενοι εισέπραξαν συνολικά περίπου 2,6 εκατ. ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Από αυτά, ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ θεωρείται ότι δεν αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον δηλωθέντα σκοπό, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

Ως εκ τούτου, με απόφαση της Αρχής δεσμεύτηκαν όχι μόνο τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των δύο κεντρικών προσώπων, αλλά και συγγενικών τους, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει. Η δέσμευση περιλαμβάνει, εκτός από 11 ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και πολυτελή οχήματα: Μία Ferrari, μία Porsche, καθώς και ακόμη 30 αυτοκίνητα τα οποία είχαν ενοικιαστεί και αξιοποιούνταν εμπορικά.

Το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αναφέρεται σε σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητώντας να διερευνηθεί εάν και σε ποιον βαθμό τελέστηκαν από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγξουν και το υπόλοιπο ποσό –περίπου 1 εκατ. ευρώ– ώστε να διαπιστωθεί εάν η είσπραξη αυτού έγινε με τη χρήση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

