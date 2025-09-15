search
15.09.2025 16:56

Βασίλης Μάγγος: Αστυνομικός που καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη που του προκάλεσε μήνυσε τον πατέρα του γιατί δημοσίευσε την… καταδίκη του

15.09.2025 16:56
maggos

Αστυνομικός που καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη που προκάλεσε στον Βασίλη Μάγγο, ο οποίος πέθανε ένα μήνα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, μήνυσε τον πατέρα του Γιάννη Μάγγο γιατί δημοσίευσε την… καταδίκη του!

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννη Μάγγος, «ο Μπαλαμώτης Στυλιανός-Ραφαήλ, αστυνομικός της ΟΠΚΕ που κατηγορείται για βασανιστήρια και καταδικάσθηκε ήδη (με τριετή αναστολή) για επικίνδυνη σωματική βλάβη που προκάλεσε στο παιδί μου Βασίλειο Μάγγο, μου έκανε μήνυση γιατί δημοσίευσα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της απόφαση της καταδίκης αυτού και των άλλων δύο αστυνομικών, όπως ακριβώς εκφωνήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου…»

