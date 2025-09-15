Βασίλης Μάγγος: Αστυνομικός που καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη που του προκάλεσε μήνυσε τον πατέρα του γιατί δημοσίευσε την… καταδίκη του

Αστυνομικός που καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη που προκάλεσε στον Βασίλη Μάγγο, ο οποίος πέθανε ένα μήνα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του, μήνυσε τον πατέρα του Γιάννη Μάγγο γιατί δημοσίευσε την… καταδίκη του!

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννη Μάγγος, «ο Μπαλαμώτης Στυλιανός-Ραφαήλ, αστυνομικός της ΟΠΚΕ που κατηγορείται για βασανιστήρια και καταδικάσθηκε ήδη (με τριετή αναστολή) για επικίνδυνη σωματική βλάβη που προκάλεσε στο παιδί μου Βασίλειο Μάγγο, μου έκανε μήνυση γιατί δημοσίευσα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της απόφαση της καταδίκης αυτού και των άλλων δύο αστυνομικών, όπως ακριβώς εκφωνήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου…»

Διαβάστε επίσης:

Συγχαρητήρια Εθνική Ελλάδας! Η ΕΚΟ πανηγυρίζει μαζί σας τη μεγάλη επιτυχία στο FIBA EuroBasket 2025

Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά: Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης της επίθεσης (video)

Πάτρα – ανατροπή: Την αποφυλάκιση των δύο νέων προτείνει η εισαγγελέας – Αναμένεται η απόφαση του ανακριτή