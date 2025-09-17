Μέλος του ISIS δηλώνει ο 32χρονος εμπρηστής – «δράκος» – «Μου έδωσαν 100 ευρώ για τις φωτιές»

«Μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», είπε στους αστυνομικούς ο 32χρονος που βρίσκεται στα χέρια των αρχών για εμπρησμούς και τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω.

Ο 32χρονος, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο έφηβες (14 και 17 ετών) και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, είναι ο ίδιος που προκάλεσε την πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, καθώς και άλλες τρεις φωτιές.

Σύμφωνα με το Mega, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και ότι άλλος μέλος του έδωσε 100 ευρώ για να βάλει φωτιά στον Υμηττό.

Ο 32χρονος ανέφερε ότι εντάχθηκε στον ISIS κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία, προτού περάσει με βάρκα στην Κω και δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.

Πάντως, παρά τους ισχυρισμούς του, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι και οι πράξεις του δείχνουν άτομο διαταραγμένο.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης που είχε προσαχθεί 20 φορές κατά το παρελθόν είχε δηλώσεις στις Αρχές τουλάχιστον τέσσερις με πέντε διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας.

«Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όχι μόνο δεν του αφαιρέθηκε το άσυλο, δεν ήλεγξαν αν η διεύθυνση που δήλωνε στην οδό Αχαρνών ήταν πραγματική, όταν έκανε το αδίκημα το 2025 με την επίθεση στον γείτονα, διότι έχει διαπιστωθεί από την περαιτέρω έρευνα ότι δήλωνε κατά καιρούς 3, 4 διαφορετικές διευθύνσεις και δεν ίσχυε καμία από αυτές», αποκάλυψε στο αποψινό Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Οι εμπρησμοί, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ορισμένοι είναι με γυμνή φλόγα με αναπτήρα, υπάρχει όμως και εμπρησμός που έχει γίνει με γκαζάκια, που δείχνει μία οργάνωση στο σχέδιο αυτό».

«Το ενδιαφέρον που θα αποκαλύψουμε, είναι ότι ο συγκεκριμένος όταν εξετάστηκε και συζήτησε με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, αρχικά ήταν αρνητικός, δήλωνε ότι στο συμβάν το 2025 ο γείτονάς του, τον οποίο μαχαίρωσε, τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι και του προκάλεσε αμνησία, όμως στην πορεία είπε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είμαι μέλος του ISIS, ότι τις εντολές για να βάλω τις φωτιές μού τις είχε δώσει ένα άλλο μέλος του ISIS, περίπου 30 – 40 χρόνων που έλεγε ότι μείνει στο Παγκράτι, ότι τον είχε γνωρίσει στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα, αυτός του έδινε τις εντολές και τον πλήρωνε για κάθε εμπρησμό 100 ευρώ».

«Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες προβληματίζονται από ένα γεγονός που είναι ίσως ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε πάνω του ούτε κινητό ούτε λεφτά ούτε κλειδιά και κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί πού έμενε. Είναι ένα δείγμα ότι ίσως είχε μία παράνομη δράση και ότι κάτι συνέβαινε με τις κινήσεις του».

