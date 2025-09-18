Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του, ο άνθρωπος που του είχε δώσει την κροτίδα η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο τραυματισμός προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων. Το γεγονός συγκλόνισε τον ίδιο και τους παρευρισκόμενους, ενώ από τότε η μεταξύ τους σχέση επιδεινώθηκε ραγδαία. Η μήνυση που κατατέθηκε αφορά την ανάρτηση φωτογραφίας και υβριστικού σχολίου στα social media, πυροδοτώντας νέα ένταση.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου που προκάλεσε τη μήνυση

Στις 30 Αυγούστου 2025, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε σε Facebook και Instagram φωτογραφία του πρώην φίλου του, σχολιάζοντας: «Ο ‘Κύριος’ που ήταν ‘Φίλος’ μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα…».

Στη φωτογραφία είχε τοποθετηθεί δείκτης που υποδείκνυε τον πρώην φίλο του, ενώ υπήρχαν υβριστικά σχόλια, όπως: «Σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας ρε να πάτε και εκεί σιχάματα». Η δημοσίευση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη μήνυση που κατατέθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως.

Από την πλευρά του, ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου θεώρησε πως με τη συγκεκριμένη δημοσίευση ο μουσικός ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής συμπεριφοράς.

Πριν κατατεθεί η μήνυση, είχε προηγηθεί εξώδικη δήλωση προς τον Άρη Μουγκοπέτρο, με αίτημα την αφαίρεση της φωτογραφίας και την ανάκληση των χαρακτηρισμών. Παρότι η φωτογραφία κατέβηκε από τους λογαριασμούς του Μουγκοπέτρου, δεν εκδόθηκε νέα δημοσίευση ανάκλησης.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να εξετάσει τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της παραβίασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

