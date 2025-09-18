search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 19:03

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση σε βάρος του από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα – Τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση

18.09.2025 19:03
MOUGKOPETROS_KAT2708

Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του, ο άνθρωπος που του είχε δώσει την κροτίδα η οποία εξερράγη στο χέρι του και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Ο τραυματισμός προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων. Το γεγονός συγκλόνισε τον ίδιο και τους παρευρισκόμενους, ενώ από τότε η μεταξύ τους σχέση επιδεινώθηκε ραγδαία. Η μήνυση που κατατέθηκε αφορά την ανάρτηση φωτογραφίας και υβριστικού σχολίου στα social media, πυροδοτώντας νέα ένταση.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου που προκάλεσε τη μήνυση

Στις 30 Αυγούστου 2025, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε σε Facebook και Instagram φωτογραφία του πρώην φίλου του, σχολιάζοντας: «Ο ‘Κύριος’ που ήταν ‘Φίλος’ μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα…».

Στη φωτογραφία είχε τοποθετηθεί δείκτης που υποδείκνυε τον πρώην φίλο του, ενώ υπήρχαν υβριστικά σχόλια, όπως: «Σήμερα έχει πανηγύρι και στο Γεράκι Λακωνίας ρε να πάτε και εκεί σιχάματα». Η δημοσίευση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη μήνυση που κατατέθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως.

Από την πλευρά του, ο πρώην  φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου θεώρησε πως με τη συγκεκριμένη δημοσίευση ο μουσικός ξεπέρασε κάθε όριο ανεκτής συμπεριφοράς.

Πριν κατατεθεί η μήνυση, είχε προηγηθεί εξώδικη δήλωση προς τον Άρη Μουγκοπέτρο, με αίτημα την αφαίρεση της φωτογραφίας και την ανάκληση των χαρακτηρισμών. Παρότι η φωτογραφία κατέβηκε από τους λογαριασμούς του Μουγκοπέτρου, δεν εκδόθηκε νέα δημοσίευση ανάκλησης.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να εξετάσει τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της παραβίασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε επίσης:

Ανησυχία για λαγοκέφαλους στον Αργοσαρωνικό – Τελευταία εμφάνιση στο Ασκέλι Πόρου (Photos)

Πάτρα: «Το παιδί μου φοβάται να πάει σχολείο, την πάει ο παππούς της» – Ξεσπά η μητέρα της 13χρονης που την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια

Πλήθος κόσμου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι – Συγκέντρωση και αντιφασιστική πορεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

Untitled-design-43
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλειώδης πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ ΚΠΙΣΝ – φωτό Α. Σιμόπουλος
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα International Opera Awards 2025

Photo1_Nύχτες Πρεμιέρας
ADVERTORIAL

Nova: Μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
ADVERTORIAL

Το «ντέρμπι αιωνίων» Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός παίζει δυνατά στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:01
ekloges new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

Untitled-design-43
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλειώδης πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ ΚΠΙΣΝ – φωτό Α. Σιμόπουλος
ADVERTORIAL

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τα International Opera Awards 2025

1 / 3