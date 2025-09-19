Ενοποιούνται τα επιδόματα για όλα τα ταμεία: Ποια καταργούνται και ποια αυξάνονται

Αλλαγές έρχονται για χιλιάδες ασφαλισμένους απο το 2026 στα επιδόματα ασθένειας, εργατικού ατυχήματος, κατασκηνώσεων και μητρότητας.

Ο λόγος για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών ο οποίος εκκρεμεί από το 2016 (μνημονιακή υποχρέωση) και έχει στόχο την ενοποίηση των 88 διαφορετικών επιμέρους κανονισμών που ισχύουν σήμερα και τη δημιουργία ενιαίων κανόνων, βασισμένων στην αρχή: «Ίδιες εισφορές – Ίδιες παροχές».

Οι βασικές παρεμβάσεις

Τα επιδόματα που δίνονταν με βάση τα καταστατικά των πρώην Ταμείων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες, ΗΣΑΠ, ΝΑΤ) καταργούνται και αντικαθίστανται από ενιαία ποσά.

Π.χ. τα έξοδα κηδείας, που κυμαίνονταν από 690€ έως 1.700€, θα τυποποιηθούν.

Περιορίζονται οι παροχές σε «ευγενή» ταμεία, όπου μέχρι σήμερα υπήρχαν υψηλότερες αποζημιώσεις χωρίς αντίστοιχες εισφορές.

Προβλέπονται υπό όρους βελτιώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε παροχές, όπως το επίδομα ασθένειας.

Τα επιδόματα κύησης και λοχείας θα ενισχυθούν, χωρίς ωστόσο να εξισωθούν πλήρως με εκείνα του Δημοσίου.

Το Δημόσιο θα εξαιρεθεί από την εξίσωση των παροχών, καθώς ισχύει διαφορετικό σύστημα εισφορών και κάλυψης.

Ωστόσο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια άδεια, όπου προβλέπεται μικρή μείωση.

