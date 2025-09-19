search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 06:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

19.09.2025 06:15

Ενοποιούνται τα επιδόματα για όλα τα ταμεία: Ποια καταργούνται και ποια αυξάνονται

19.09.2025 06:15
xrimata-new
Πηγή: Pixabay

Αλλαγές έρχονται για χιλιάδες ασφαλισμένους απο το 2026 στα επιδόματα ασθένειας, εργατικού ατυχήματος, κατασκηνώσεων και μητρότητας.

Ο λόγος για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών ο οποίος εκκρεμεί από το 2016 (μνημονιακή υποχρέωση) και έχει στόχο την ενοποίηση των 88 διαφορετικών επιμέρους κανονισμών που ισχύουν σήμερα και τη δημιουργία ενιαίων κανόνων, βασισμένων στην αρχή: «Ίδιες εισφορές – Ίδιες παροχές».

Οι βασικές παρεμβάσεις

  • Τα επιδόματα που δίνονταν με βάση τα καταστατικά των πρώην Ταμείων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες, ΗΣΑΠ, ΝΑΤ) καταργούνται και αντικαθίστανται από ενιαία ποσά.
    Π.χ. τα έξοδα κηδείας, που κυμαίνονταν από 690€ έως 1.700€, θα τυποποιηθούν.
  • Περιορίζονται οι παροχές σε «ευγενή» ταμεία, όπου μέχρι σήμερα υπήρχαν υψηλότερες αποζημιώσεις χωρίς αντίστοιχες εισφορές.
  • Προβλέπονται υπό όρους βελτιώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε παροχές, όπως το επίδομα ασθένειας.
  • Τα επιδόματα κύησης και λοχείας θα ενισχυθούν, χωρίς ωστόσο να εξισωθούν πλήρως με εκείνα του Δημοσίου.

Το Δημόσιο θα εξαιρεθεί από την εξίσωση των παροχών, καθώς ισχύει διαφορετικό σύστημα εισφορών και κάλυψης.

Ωστόσο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια άδεια, όπου προβλέπεται μικρή μείωση.

Διαβάστε επίσης:

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anemoi-kairos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

famellos deth 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψάξιμο» για τις συνεργασίες – Εκδήλωση στην Παλλήνη για τις συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «είμαι έτοιμος» του Ανδρουλάκη και το μπλοκάκι του Σημίτη

Naan-Brot-1
CUCINA POVERA

Ινδικό ψωμάκι νάαν, αφράτο και βουτυράτο

gaza exodos
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Γάζα: Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών συνεχίζεται η μαζική έξοδος των Παλαιστινίων – Αντιδράσεις για το 6ο βέτο των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 06:44
anemoi-kairos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

famellos deth 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «ψάξιμο» για τις συνεργασίες – Εκδήλωση στην Παλλήνη για τις συγκλίσεις των προοδευτικών δυνάμεων

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «είμαι έτοιμος» του Ανδρουλάκη και το μπλοκάκι του Σημίτη

1 / 3