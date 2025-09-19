Ενοποιούνται τα επιδόματα για όλα τα ταμεία: Ποια καταργούνται και ποια αυξάνονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αλλαγές έρχονται για χιλιάδες ασφαλισμένους απο το 2026 στα επιδόματα ασθένειας, εργατικού ατυχήματος, κατασκηνώσεων και μητρότητας.
Ο λόγος για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών ο οποίος εκκρεμεί από το 2016 (μνημονιακή υποχρέωση) και έχει στόχο την ενοποίηση των 88 διαφορετικών επιμέρους κανονισμών που ισχύουν σήμερα και τη δημιουργία ενιαίων κανόνων, βασισμένων στην αρχή: «Ίδιες εισφορές – Ίδιες παροχές».
Το Δημόσιο θα εξαιρεθεί από την εξίσωση των παροχών, καθώς ισχύει διαφορετικό σύστημα εισφορών και κάλυψης.
Ωστόσο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια άδεια, όπου προβλέπεται μικρή μείωση.
Διαβάστε επίσης:
Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων
Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες
Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.