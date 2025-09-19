Κ.Ο. ΝΔ: Νέο μήνυμα από Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτοδυναμία – Αγωνία για τις ομιλίες των βουλευτών, δια βοής εκλογή Χαρακόπουλου

Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο με την συνέντευξη του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και με την προχθεσινή στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ξεκαθάρισε το προεκλογικό τοπίο και περιέγραψε το δρόμο και την δική του στάση, όχι μόνο μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, σήμερα θα βρεθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου έχει προγραμματιστεί η εκλογή διά βοής του Μαξίμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει την πρώτη ομιλία του μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων στη Θεσσαλονίκη και την δημοσιοποίηση σχεδόν όλων των δημοσκοπήσεων που δείχνουν μικρή ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ και το οποίο έχει αφήσει στην τρίτη θέση και σε μονοψήφια σχεδόν ποσοστά την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου που τους προηγούμενες μήνες το απειλούσε.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις δημοσκοπήσεις και στην προοπτική νίκης που δίνουν αυτές εφόσον υπάρξει συσπείρωση του κόμματος, επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και συνεπή στάση απέναντι στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από όλους τους βουλευτές να εξειδικεύσουν στις εκλογικές τους περιφέρειες τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ που θα εφαρμοστούν από την 1 Ιανουαρίου 2026 και αυτό γιατί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει κατανοητά στην πλειονότητα των πολιτών που δηλώνει ότι είτε δεν την αγγίζουν, είτε δεν την αφορούν, είτε θα ωφεληθεί λίγο από αυτά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, δεν είναι τυχαία και η δήλωση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ότι, εφόσον εξακολουθήσει η οικονομία να πηγαίνει καλά και με τους ίδιους ρυθμούς, δεν αποκλείεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς να ανακοινωθεί και νέα δέσμη μέτρων που, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτή τη φορά θα πρέπει να εστιάσει στο πρόβλημα της ακρίβειας που σε όλες τις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να είναι το πρώτο και με διαφορά πρόβλημα και μάλιστα με αυξητική τάση.

Ο πρωθυπουργός θα περιγράψει το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό και πολιτικό κλίμα και θα ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών, όχι μόνο για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία μια τρίτη νίκη σε βουλευτικές εκλογές, αλλά και για να κατακτήσει εκ νέου την αυτοδυναμία που, όπως θα πει, είναι η προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ αρνείται οποιαδήποτε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία

Το ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση είναι ότι μετά την ομιλία του πρωθυπουργού θα μπορούν να πάρουν το λόγο όσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το επιθυμούν και έτσι θα έχουμε μία πρώτη γεύση και εικόνα του κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

Στην περίπτωση που βουλευτές ζητήσουν το λόγο και δεν μείνει η συνεδρίαση μόνο στο πανηγυρικό κλίμα εκλογής του κ. Χαρακόπουλου, είναι βέβαιο ότι θα ακουστεί γκρίνια από συγκεκριμένους βουλευτές, τόσο για το θέμα της ακρίβειας που ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά και κοστίζει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, όσο και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κόστους που μπορεί να έχει αυτή η ιστορία στην εκλογική συμπεριφορά των αγροτών απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Προβληματισμός υπάρχει επίσης και για τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας καθώς με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου όχι μόνο παγιώνει τα διψήφια ποσοστά της αλλά έχει και αυξητική τάση.

Γι’ αυτό και αρκετοί βουλευτές αναμένεται να θέσουν το θέμα και να μιλήσουν για την ανάγκη διεύρυνσης προς τα δεξιά, μετά την διεύρυνση προς το κέντρο με την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Η επιλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου, πάντως, από τον πρωθυπουργό, που ήταν μια πρόταση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, είναι διεύρυνση προς τους καραμανλικούς βουλευτές αλλά και τους βουλευτές που κατά καιρούς ασκούν εποικοδομητική κριτική όπως έκανε στο παρελθόν ο κ. Χαρακόπουλος. Επίσης ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας διατηρεί καλές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με τους εκπροσώπους της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς.

Πάντως τόσο για τον κ. Χαρακόπουλο όσο και για τους βουλευτές και για τον Γραμματεία του κόμματος Κώστα Σκρέκα ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του θα περιγράψει τις ευθύνες που τους αναλογούν για τον κομματικό προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος, καθώς θα ξεκινήσουν και οι προσυνεδριακές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία για το επόμενο συνέδριο που αναμένεται να γίνει αν όχι τον Οκτώβριο μέσα στους επόμενους μήνες.

