Τα μυστικά των γκάλοπ, τα πρωτοσέλιδα της οργής, η ανανέωση Στουρνάρα, οι ισορροπίες Λοβέρδου, μία γλυκόπικρη ιστορία για ΠΑΣΟΚ, ο Πλεύρης και δύο μεγάλα deals   

Από τη γενική εικόνα των γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ – και τονίζω τη γενική, καθότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των εταιρειών – είναι φανερό, δύο εβδομάδες μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ότι το πακέτο πήγε υπέρ… πίστεως και πατρίδας.

Δεν είναι κακό αυτό. Ειδικά για την πίστη και την πατρίδα.

Αλλά για την κυβέρνηση δεν είναι και τόσο ευχάριστο να βλέπει τα γκάλοπ να σέρνονται σαν να είναι γραμμή ίντερνετ προ εικοσαετίας…

Πάντως με αυτό το γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε και τα εξής, έτσι για να καταλαβαίνουμε την αθέατη όψη των γεγονότων:

Πρώτον, γιατί βγαίνει και ξαναβγαίνει τις τελευταίες ημέρες ο Μητσοτάκης και επαναλαμβάνει ότι δεν θα φύγει κι ας χτυπιούνται κάποιοι να φύγει, όπως λέει ο ίδιος.

Δεύτερον, γιατί οι υπουργοί εξηγούν και ξαναεξηγούν τα μέτρα, σαν να έχουμε πρόβλημα στην κατανόηση ή δεν προσέχαμε στο… μάθημα.

Τρίτον, γιατί υπήρξε βιασύνη από επιτελείς (ξέρουν αυτοί) να βγουν γρήγορα κάποιες δημοσκοπήσεις.

Η συνάντηση της Τρίτης και τα πρωτοσέλιδα της οργής

Την Τρίτη θα τα πουν στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στην αμερικανική μεγαλούπολη για τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ και επειδή το γενικότερο περιβάλλον στα ελληνοτουρκικά είναι δύσκολο – όχι κατ’ ανάγκην βαρύ, αλλά σίγουρα δύσκολο – η συνάντηση θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Αιγαίο, Κύπρος, Λιβύη, Ισραήλ είναι έτσι κι αλλιώς πάνω στο τραπέζι. Όλες οι ισορροπίες μοιάζουν να αλλάζουν στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και το τελευταίο πράγματα που χρειάζεται είναι η ένταση από… παρεξήγηση ή από κεκτημένη ταχύτητα κάποιων.

Η Άγκυρα έβγαλε το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις στο Αιγαίο για έρευνες λέει, παρότι είναι αμφίβολο αν αυτό το πλοίο μπορεί να πετύχει σωστά ακόμα και τα… νησιά και δεν χαθεί μόλις απομακρυνθεί από τις τουρκικές ακτές.

Η δική μας κυβέρνηση απάντησε με μία μεγάλη άσκηση. Για λίγες ώρες την περασμένη Τετάρτη νομίζαμε ότι πάμε για θερμό επεισόδιο, τόσοι λεονταρισμοί είχαν πέσει.

Μετά κατάλαβαν και οι δύο πλευρές το άδοξο, αδιέξοδο και ματαιόδοξο του πράγματος και άρχισαν να ρίχνουν τους τόνους.

Και πρώτος ο υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.

Τώρα, ποιος και γιατί έδινε πρωτοσέλιδα σε μεγάλες εφημερίδες (Καθημερινή πχ) και έφτιαχνε κλίμα, είναι ένα θέμα…

Μεγάλα ντιλς

Δύο μεγάλα deals σχεδιάζονται αργά, μεθοδικά, «ζυγισμένα» με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 26. Το ένα αφορά αλλαγές, ανταλλαγές, μεταβιβάσεις στη μετοχική σύνθεση των ΕΛΠΕ. Το άλλο την συγχώνευση δυο συστημικών τραπεζών και την «απορρόφηση» μιας μικρότερης. Σκοπός όλων (;) να μη ξεσπάσει 3ος…«παγκόσμιος πόλεμος» ή εμφύλιος.

Ανανεώνει ο Στουρνάρας

Μιας και σας γράφω για τα τραπεζικά και γενικά για οικονομικά, να σας πω ότι σχεδόν έχει «κλειδώσει» η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γράφω σχεδόν, γιατί υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα που δεν τα λες ασήμαντα:

– Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τον Μάιο του 26,

– Δεν έχει γίνει η τελική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.

Και χρήσιμο είναι να μην συνεχίσουν οι καλοθελητές και ορισμένοι γυμνοσάλιαγκες συνάδελφοι να γράφουν, ότι ο Στουρνάρας συγκαταλέγεται στους εν αναμονή πρωθυπουργούς «σε περίπτωση που…», όπως λέει και η Άννα Βίσση. Στο κάτω τον ρώτησαν αν είναι διαθέσιμος;

Μία γλυκόπικρη ιστορία για το ΠΑΣΟΚ

Επειδή ξέρω ότι σας οι ιστορίες θα σας πω μία απολαυστική, αλλά χωρίς ονόματα, καθότι τα ονόματα έχουν τη μικρότερη σημασία, σε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης δεν θέλουμε να εκθέτουμε πρόσωπα και καταστάσεις.

Δύο βουλευτές λοιπόν, πήγαν πρόσφατα σε ένα «πολιτιστικό κέντρο», από εκείνα του αείμνηστου, του Ευάγγελου Γιαννόπουλου.

Κάποια στιγμή, μες στην αβάσταχτη θολούρα του ποτού και των πενιών, άρχισαν να λένε κάτι για το ΠΑΣΟΚ. Μα, σε ένα χαμήλωμα της νότας, από αυτές τις σπαραξικάρδιες που κάνουν τα έσω μας να ταρακουνιούνται, τους άκουσε η κοπέλα με τα λουλούδια που βρισκόταν ακριβώς τους, σχεδόν από πάνω τους δηλαδή, με τα γαρύφαλλα έτοιμα προς πτήση, δείγμα ότι είχε αντιληφθεί το μερακλαντάν της παρέας.

Και μόλις ακούει τη… μαγική λέξη, δεν συγκρατιέται και ρωτάει, «πού το θυμηθήκατε αυτό το κόμμα», με τη γλυκόπικρη νοσταλγία να χρωματίζει τη φωνή της, σαν ένα καταπράσινο… ααααχ.

«Ξέρετε εμείς είμαστε του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές» της απαντούν εκείνοι με την κοπέλα να ρωτάει σχεδόν με οίκτο: «Δηλαδή είστε άνεργοι τώρα;».

Είδαν κι έπαθαν οι άνθρωποι να την πείσουν ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει στις επάλξεις και οι ίδιοι είναι εν ενεργεία βουλευτές – της το έδειξαν μέχρι και στο… Google!

Το σκηνικό δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει τρόπο να ξανασυνδεθεί με την κοινωνία, αλλά και ότι σε μεγάλο μέρος του κόσμου οι Πασόκοι καταγράφηκαν ως… επαγγελματίες. Να, για παράδειγμα, ο Λοβέρδος που όταν έμεινε όντας άνεργος (πολιτικά) πήγε σε άλλο κόμμα! Γενικά οι Πασόκοι το έχουν αυτό το χούι, μόλις δεν παίρνουν από το ΠΑΣΟΚ αυτό που θέλουν πάνε προς Μητσοτάκη μεριά…

Η αδιέξοδη «σκληρότητα» του Πλεύρη

Πανηγύριζε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ο Θάνος Πλεύρης – και μαζί του η μισή κυβέρνηση τουλάχιστον – ότι με τις «σκληρές», σχεδόν «αδυσώπητες» πολιτικές του, έχει σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη. Ότι δηλαδή οι μετανάστες κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με άτεγκτο παλικάρι, που δεν μασάει σίδερα και σταμάτησαν να έρχονται – είπαν «θα πάμε αλλού». Έλα όμως που τις τελευταίες 3 – 4 γέμισε η Κρήτη με μετανάστες.

Για να αποδειχθεί ότι η «στρόφιγγα» δεν καθορίζεται από κάτι λεονταρισμούς εσωτερικής κατανάλωσης.

Και έτρεχε ο Πλεύρης να ενημερώσει το ΚΥΣΕΑ, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με πιο σύνθετους τρόπους.

Αυτά, για να καταλάβει και το Μαξίμου ότι η εύκολη ρητορική για χάιδεμα αυτών ενός ακραίου κοινού, δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε καν επικοινωνία…

Κινητικότητα στα «νότια» και ισορροπίες με… Λάμδα

Μου λένε αξιόπιστες πηγές ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες στο νότιο τομέα της β’ Αθήνας, με την ανακοίνωση ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ.

Βλέπετε, υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν στην περιοχή, με επίκεντρο το έργο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Ο Λοβέρδος έχει εμπειρία για γνώση των θεμάτων, καθώς είχε ασχοληθεί ως βουλευτής – του ΠΑΣΟΚ τότε.

Το ερώτημα είναι βέβαια πώς θα ισορροπήσει ο «για την πατρίδα τα κάνω όλα» Ανδρέας, στις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη Λάμδα και δήμους της περιοχής.

Θα μου πείτε, εδώ μεταπήδησε με απαράμιλλη ευκολία από το «πάντα ΠΑΣΟΚ» στην «κυβέρνηση των καρτέλ» – όπως έλεγε ο ίδιος πριν μόλις ένα χρόνο, είναι ικανά να τον αποθαρρύνουν τέτοια θέματα;

Αλλαγή σκυτάλης στην Ένωση Τραπεζών

Στην ελληνική τραπεζική σκηνή, οι αλλαγές στις ηγεσίες μοιάζουν με σκυταλοδρομία σε αγώνα ταχύτητας: τον Νοέμβριο ο Γιώργος Ζανιάς από τη Eurobank ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του Γκίκα Χαρδούβελη στην Ένωση Τραπεζών, ολοκληρώνοντας ένα μικρό «κλαμπ ομοιοτήτων». Και οι δύο πανεπιστημιακοί, πρώην υπουργοί Οικονομικών, πρόεδροι συστημικών τραπεζών… και πλέον πρόεδροι της Ένωσης. Μοιάζει με συλλεκτική σειρά καρτών που οι γνώστες κρατούν για να σχολιάζουν με χαμόγελο.

Η μετάβαση, όμως, δεν θα είναι περίπατος. Η ατμόσφαιρα μεταξύ τραπεζών και κυβέρνησης μοιάζει με καλώδιο υψηλής τάσης: μικρές σπίθες, τριβές, και η διαρκής ανάγκη για ισορροπία. Οι γνώστες λένε ότι ο Ζανιάς θα χρειαστεί διπλωματία, υπομονή… και μια δόση «καλλιτεχνικής αδεξιότητας» για να κρατήσει τη σκυτάλη χωρίς να καεί.

Παρά την τυπικότητα της διαδικασίας, κάθε θέση προεδρίας στην ΕΕΤ κρύβει καθημερινά «μικρά δράματα»: συσκέψεις που μοιάζουν με παρτίδες σκάκι, τηλεφωνήματα που καίνε περισσότερο κι από ζεστό καφέ, και συζητήσεις που τελειώνουν με επιφώνημα. Οι παρασκηνιακοί παρατηρητές δεν κρύβουν το χαμόγελό τους – ξέρουν ότι κάθε αλλαγή σκυτάλης είναι μια μικρή παράσταση, όπου η πολιτική, η οικονομία και η… φαντασία συναντιούνται σε ένα θέαμα υψηλής τάσης.

Στο τέλος, Ζανιάς και Χαρδούβελης θα μπορούν να υπερηφανεύονται: όχι μόνο υπηρέτησαν την οικονομία, αλλά μπήκαν και στο «μικρό κλαμπ» εκείνων που κρατούν τη σκυτάλη των τραπεζών με στυλ, χιούμορ και μια… σπίθα επιδεξιότητας.

