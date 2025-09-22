Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στη συνεργασία που είχαν οι δυο τους κατά το παρελθόν.

Ο μουσικός παραγωγός εξέφρασε τη λύπη του για την περιπέτεια του τραγουδιστή και τη ρήξη του με την οικογένειά του, ενώ τόνισε ότι τον γνώρισε όταν ήταν «άγνωστος» και τον έκανε «σούπερ σταρ».

«Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και μετά άρχισε να κάνει μια αλλοπρόσαλλη καριέρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ντύνεται σαν 15χρονος και στις εμφανίσεις του, αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται και πια δεν τραγουδάει. Λυπήθηκα πολύ που μπήκε στο ψυχιατρείο. Έκανε το λάθος και ανέθεσε τα πάντα στην αδελφή του που δεν ξέρει τίποτα. Με θλίβει όλο αυτό που έχει γίνει» είπε μιλώντας στην κάμερα του «Ραντεβού το ΣΚ» και πρόσθεσε:

«Εκπλήρωσα το όνειρο μου να πάρω έναν άγνωστο και να τον κάνω σούπερ σταρ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιμόταν και πήγαινε και τραγουδούσε στο κέντρο και όλα τα έκανα εγώ. Όταν τον γνώρισα στην Πάτρα ήταν 20 ετών φορούσε παντελόνι φιδίσιο και τραγουδούσε ωραία λαϊκά. Όταν μου είπε ότι συστήθηκε στη Μαρινέλλα ως συνάδελφος σκέφτηκα πως θα κάνει καριέρα. Είχε φοβίες, ξυπνούσε το βράδυ πανικοβλημένος και ήθελε να είναι κάποιος δίπλα του. Όταν ήρθα σε ρήξη μαζί του και τον παράτησα, αποφάσισα να έχουμε μόνο επαγγελματική σχέση. Δεν είναι ούτε δοτικός, ούτε γενναιόδωρος, δεν μου είπε ποτέ ευχαριστώ».

