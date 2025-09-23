Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία για τις  ουρολοιμώξεις: Έλλειψη ενημέρωσης και ταμπού για τη δεύτερη πιο συχνή λοίμωξη στην ΕΕ

Έλλειψη ενημέρωσης και πολλά ταμπού υπάρχουν γύρω από τα συμπτώματα, τη διάγνωση και την πρόληψη των ουρολοιμώξεων σε μεγάλο αριθμό πολιτών, με συνέπεια συχνά να καθυστερεί η θεραπεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ουρολοιμώξεις να κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα συστήματα υγείας.

Τα παραπάνω αποκαλύπτει μια διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε εφέτος σε περίπου 3.000 άτομα από χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, με σκοπό να αξιολογηθεί η γνώση του κοινού για τις ουρολοιμώξεις.

Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν τη 2η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρώπη, μετά τις αναπνευστικές, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Εμφανίζονται σημαντικά συχνότερα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες.

Υπολογίζεται ότι περίπου το 50-60% των γυναικών θα παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη διάρκεια της ζωής τους.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας 2025 (22-26 Σεπτεμβρίου), η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στις ουρολοιμώξεις με κεντρικό μήνυμα «Ένα “καυτό” ζήτημα… οι ουρολοιμώξεις», η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), συμμετέχει ενεργά στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU), καθώς αναδύεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα ένα από τα πιο συχνά αλλά και υποτιμημένα προβλήματα υγείας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.

Ένα συχνό υποτιμημένο πρόβλημα υγείας

«Οι ουρολοιμώξεις είναι ένα συχνό, αλλά υποτιμημένο πρόβλημα υγείας. Στόχος της ΕΟΕ για φέτος, μέσα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας είναι να ενημερώσει τους πολίτες ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα, να ζητούν ιατρική συμβουλή χωρίς καθυστέρηση και να ακολουθούν τις επιστημονικές οδηγίες», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Χαράλαμπος Θωμάς.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών, καθώς η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια σιωπηλή απειλή για την κοινωνία. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη, τη διάγνωση και την ενημέρωση για όλες τις ουρολογικές παθήσεις».

Προσοχή στην κατανάλωση αντιβιοτικών

Οι ουρολοιμώξεις επηρεάζουν παγκοσμίως, εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες αναζήτησης ιατρικής φροντίδας. Αντιστοιχούν δε περίπου στο 1-5% των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ουρολοιμώξεις είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας λόγω της υψηλής τους επίπτωσης και της νοσηρότητας που προκαλούν. Το οικονομικό τους βάρος είναι επίσης τεράστιο, καθώς οι ουρολοιμώξεις κοστίζουν ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ στα συστήματα υγείας.

Επιτακτική είναι συνεπώς η ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών και για εφαρμογή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για το 2025 παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. Εισάγεται μια νέα ταξινόμηση των ουρολοιμώξεων, η οποία μετακινείται από το παραδοσιακό σχήμα «απλές/επιλεγμένες» στην κατηγοριοποίηση «εντοπισμένες/συστηματικές».

Σήμερα, η νέα διάκριση σε εντοπισμένες και συστηματικές λοιμώξεις αντανακλά με μεγαλύτερη σαφήνεια την κλινική εικόνα, διευκολύνοντας τόσο τη διάγνωση όσο και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Παράλληλα, προστέθηκαν νέες κατευθύνσεις για μη αντιβιοτικές θεραπείες στην κυστίτιδα, για την ανοσοτροποποιητική προφύλαξη σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, καθώς και για λοιμώξεις του προστάτη, της ουρήθρας και την οξεία επιδιδυμίτιδα, ενώ αναθεωρήθηκαν οι δοσολογίες αντιβιοτικών με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζουμε και να σπεύδουμε άμεσα στον γιατρό είναι:

το αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση,

η συχνουρία ,

, η επιτακτική ανάγκη για ούρηση,

ο πόνος χαμηλά στην κοιλιά ή στη μέση,

θολά ή δύσοσμα ούρα

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικές για την αποφυγή επιπλοκών, τονίζει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρία επισημαίνοντας ότι η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη ιατρική πρακτική αποτελούν το «κλειδί» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του τόσο διαδεδομένου προβλήματος υγείας.

