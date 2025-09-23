Νοσοκομείο ΚΑΤ: «Κλείνετε τα ραντεβού σας με τους γιατρούς μας στο MyHealth App»

Θέλετε να δείτε τη λίστα αναμονής για ορθοπαιδικό ή άλλη ειδικότητα στο ΚΑΤ και να κλείσετε με το γιατρό που έχει το πιο σύντομο ραντεβού που σας εξυπηρετεί; Τότε μπορείτε να το κάνετε άμεσα όλο το 24ωρο, μέσα από το κινητό σας, μπαίνοντας απλά στην ψηφιακή πλατφόρμα My Health App.

Το νοσοκομείο ΚΑΤ είναι το πρώτο δημόσιο θεραπευτήριο του ΕΣΥ που ενσωματώνεται πλήρως στην ψηφιακή πλατφόρμα ραντεβού και χθες ανάρτησε τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού που έχουν οι γιατροί.

Αυτή η πρωτιά του ΚΑΤ είναι μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Χ.

Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και https://t.co/M3S6CBKFKK και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!! Θερμά συγχαρητήρια στην Διοίκηση και στους εργαζομένους του… pic.twitter.com/6KGbhmjXsZ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 22, 2025

Η πρωτοπορία του νοσοκομείου θα επιτρέπει στους πολίτες να κλείνουν τα ραντεβού τους στο ΚΑΤ εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής My Health App.

Αυτή η πρωτοβουλία, αποτελεί ορόσημο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με όσα σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα το ΚΑΤ, ως το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ που έχει ψηφιακά ραντεβού μέσω του MyHealth App αλλά και στο finddoctors.gov.gr, έλαβε θερμά συγχαρητήρια από τον υπουργό Υγείας για την πρωτοπορία του. Στη διοίκηση και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αναγνώρισε ο υπουργός την αφοσίωσή τους στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, προσφέροντας πλέον μια σύγχρονη και αποδοτική διαδικασία για τον προγραμματισμό των ιατρικών επισκέψεων.

Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Επίσης οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τον ειδικό κωδικό που έχει εκδώσει ο Προσωπικός Γιατρός βάσει του ατομικού φακέλου υγείας, καθώς και με χρήση του ΑΜΚΑ.

Ακόμη από την 1η Οκτωβρίου, όσοι δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με τα ψηφιακά ραντεβού, μπορούν να καλούν στην τηλεφωνική γραμμή 1566 για ραντεβού και με γιατρούς σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

