24.09.2025 22:21

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Προσωρινά ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου

24.09.2025 22:21
ploio

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα.

Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο και κάλεσαν σε πανλιμενική κινητοποίηση αύριο στον Πειραιά, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Η ΠΝΟ ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος, γνωστοποιώντας ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.

