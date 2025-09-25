Εργατικό ατύχημα στη Ζώνη Περάματος: Τραυματισμός 29χρονου ναυτεργάτη από ηλεκτροπληξία – Τρεις συλλήψεις

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/9) στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, με έναν 29χρονο ναυτεργάτη, αιγυπτιακής καταγωγής, να τραυματίζεται από ηλεκτροπληξία.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών απάντλησης υδάτων στο πλοίο «Rigel VII», που βρίσκεται σε φάση επισκευών.

Ο 29χρονος τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ σε ιδιωτική κλινική του Φαλήρου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με το 902.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα εκπρόσωποι των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», καθώς και του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής.

Τα σωματεία πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Λιμεναρχείο Περάματος, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ατυχήματος και να ελεγχθεί εάν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Η Λιμενική Αρχή Περάματος, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Πρόκειται για τον 68χρονο αλλοδαπό πλοίαρχο (υπήκοος Κροατίας), τον 68χρονο ημεδαπό ναύκληρο και τον 37χρονο αλλοδαπό ηλεκτρολόγο (υπήκοος Αλβανίας) του πλοίου, για παράβαση των άρθρων 314 παρ. 2 και 28 του Ποινικού Κώδικα («Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεου»).

Μετά τις απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

